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Сын Игоря Костолевского читает проповеди возле метро

28 февраля
2019 год

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28 февраля 2019
35-летний сын актера Игоря Костолевского стал религиозным фанатиком. Алексей окончил МГИМО, а теперь читает уличные проповеди около метро «Фрунзенская». По словам Костолевского, он даже проходил лечение в психиатрической клинике, но ничего не помогло.

Сын Игоря Костолевского читает проповеди возле метро

«Я был блудником, матерился, ходил по клубам. Думал, что смысл жизни - это путешествовать по миру, иметь много денег и спать с красивыми девушками. Но это путь от дьявола», - вещает Алексей в мегафон.

Кроме того, у Алексея есть YouTube-канал, где он так же занимается проповедничеством. Причем этот канал существует уже около 10 лет. У проповедника есть своя аудитория, некоторые даже жаловались, что под влиянием Костолевского ударялись в религию. Костолевский-младший уверяет, что однажды к нему явился Господь.

Сын Игоря Костолевского читает проповеди возле метро

«Я сидел за столом и хвалил Бога. В какой-то момент у меня сам открылся рот, и меня парализовало. Вдруг в воздухе появляется голограмма. На ней золотого цвета был лев, и под ним буквы альфа и омега. Голограмма залетела мне в рот, и он закрылся. Тут же руки сами по себе сложились в мольбе, а голова опустилась. Я был взят Богом», - рассказывал Алексей в одной из интернет-проповедей.

Однако мать Алексея – актриса Елена Романова – в необычном увлечении сына ничего плохого не видит. По ее словам, сын ударился в религию после прочтения Евангелия во время учебы в США.

«Я его с детства в церковь водила. Он мне в четыре года говорил: «Мама, пошли прочищаться». Так он называл причастие. А еще у нас же попы бывают пьющие. И Алеша возмущался: «Я не буду прочищаться у этого алкоголика!». Потом он окончил МГИМО и уехал в Голливуд учиться на режиссера. И вот в Америке прочел Евангелие. Там ведь молодцы люди - они это распространяют. Молодым людям дают проповедовать с мегафоном Евангелие. Алеша приобщился к ним и, вернувшись в Россию, тоже попробовал. Но у нас люди воспринимают это в штыки. Особенно на Алешу обрушился один сатанист из Интернета - Игорь Сумасшедший. Он ведет против него войну - травит, распускает слухи. Врагов у Алеши много», - поделилась Романова.

35-летний Алексей нигде не работает, живет с мамой и семью заводить не собирается.

«Алеша сейчас безбрачный. Я бы, конечно, хотела внуков. Но надеюсь, что в один прекрасный день он немножко успокоится и поймет, что надо делать детей. Просто пока траурное настроение у нас… Больше 10 лет назад Леша вернулся из Лос-Анджелеса. Вскоре я уехала в Америку играть Марину Цветаеву в спектакле по пьесе «Прошлое впереди». А когда вернулась, умерла моя мама. У нее был рак. Несколько лет с ним боролась. Муки были страшные. Мы из этого только-только выходим».

Сам Игорь Костолевский винит во всем Романову. По его словам, мать Алексея поддерживает его идеи. Она не понимает, что Алексей болен, и не дает его лечить.

«К сожалению, я ничего не могу поделать: Леша находится под влиянием своей матери. Да, он учился в МГИМО, потом в Голливуд уезжал. Вскоре у него произошел сдвиг. Он лежал в психиатрической клинике, состоит на учете в ПНД. Но мать не дает его лечить. Она, к сожалению, сама нездоровый человек и считает, что все у них хорошо. То, что я стал поддерживать их идеи - вранье. Иногда вижу сына, но не могу ничего сделать… Ну больной человек, понимаете? Не пытайте меня, как так получилось. К сожалению, это наследственное. Я эту историю переживаю много лет. И поверьте, все, что от меня зависело, я сделал. Но я понимаю, что все это бессмысленно. В диспансере говорят: «Он приходит, мы его принимаем, но от лекарств он отказывается, а мы бессильны», - признался Костолевский.
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Игорь КостолевскийЕлена Романова

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Сын Игоря Костолевского читает проповеди возле метро фотографии
Сын Игоря Костолевского читает проповеди возле метро фотографии
Сын Игоря Костолевского читает проповеди возле метро фотографии
Сын Игоря Костолевского читает проповеди возле метро фотографии
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