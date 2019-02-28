Алексей Серебряков рассказал о канадском гражданстве

ревью

Избалованная кошечка Марни становится жертвой грабителей-преступников и попадает в глухую деревню.

В аргентинских галереях свои «Старики-разбойники»

«Шедевр»: Смерть им к продажам

«Первый мститель»: Я люблю свою родину вроде бы

2 марта известный кинокритик и киновед откроет в Доме кино авторскую программу «Полочное кино».

Ефим Шифрин проведёт свой день рождения в Московском театре мюзикла

Новости кино

В «Октябре» покажут российское независимое кино

6 марта можно будет посмотреть фильмы «Восемь картин из жизни Насти Соколовой», «Новая Москва» и «Волк и семеро козлят».