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Сергей Шнуров написал стихотворение на смерть Децла

3 февраля
2019 год
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3 февраля 2019
3 февраля стало известно о том, что рэпер Кирилл Толмацкий, ранее известный под псевдонимом Децл, скончался в возрасте 35 лет от остановки сердца. Друзья и коллеги почтили память артиста, выразив соболезнования его родным и близким в соцсетях. А лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров (в свойственной ему манере) написал по этому случаю стихотворение, опубликовав его в своём Инстаграме.

Сергей Шнуров написал стихотворение на смерть Децла

«Ритмом музыка всяка ведома,
И с пластинок сдувая пылинки,
Вечеринка у Децела дома,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола, «Мои слёзы, моя печаль».
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Сергей Шнуров написал стихотворение на смерть Децла фотографии
Сергей Шнуров написал стихотворение на смерть Децла фотографии
Сергей Шнуров написал стихотворение на смерть Децла фотографии
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