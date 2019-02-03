Сергей Шнуров написал стихотворение на смерть Децла

3 февраля стало известно о том, что рэпер Кирилл Толмацкий, ранее известный под псевдонимом Децл
, скончался в возрасте 35 лет от остановки сердца. Друзья и коллеги почтили память артиста, выразив соболезнования его родным и близким в соцсетях. А лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров
(в свойственной ему манере) написал по этому случаю стихотворение, опубликовав его в своём Инстаграме
.
«Ритмом музыка всяка ведома,
И с пластинок сдувая пылинки,
Вечеринка у Децела дома,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола, «Мои слёзы, моя печаль»
.