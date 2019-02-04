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«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым

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4 февраля 2019
На днях в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась закрытая премьера криминального триллера Юрия Быкова «Завод». По сюжету фильма рабочие завода, полгода трудящиеся без зарплаты, решают взять в заложники владельца предприятия, когда становится известно, что завод ожидает банкротство.

«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым

Это первая полнометражная картина Быкова, снятая за последние 5 лет. По словам режиссера, работая над «Заводом», он впервые сумел превозмочь недоверие к продюсерам: «Я сумел отойти от своего авторского эгоизма, доверился коллегам-продюсерам. И, мне кажется, это пошло фильму на пользу. Кроме того, «Завод» - пожалуй, первая картина в моей биографии, которую стоит смотреть именно на большом экране». А вот артисты, работавшие над фильмом, признались на пресс-конференции, что съёмки были «настоящим адом»: весь съемочный процесс проходил на реальном заводе по ночам.

«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым
фото: Юрий Быков

В одном из свежих интервью Быков сказал, что не считает себя специалистом по жесткому социальному кино, назвав имена режиссеров, которые, по его мнению, в большей степени преуспели на этом поприще:
«Я считаю, что настоящим специалистом по бескомпромиссному социальному кино в России является Бакур Бакурадзе, который снял «Шультеса» и «Охотника». Могу также назвать Василия Сигарева и Андрея Звягинцева. Я все делаю более прямолинейно, мои фильмы более изложенческие. Отчасти из-за этого они кажутся кому-то примитивными. Но я менее образован и эстетически подкован, поэтому зачастую беру ситуации, которые вижу в жизни, и достаточно просто их излагаю. Наверное, я их не раскапываю дальше верхнего слоя чернозема, до литосферных плит не достаю. Так что мои фильмы кажутся социальными, но сам я такой задачи не ставлю. Мне всегда интересно рассказывать истории, которые меня заинтересовали своим парадоксом. А дальше – это просто вопрос языка. Специально делать социальное кино в нашей стране означает иметь желание прославиться исключительно благодаря тому, что получил негативную реакцию от власти, нарваться на конфронтацию с ней. Я не сумасшедший, у меня такого желания точно нет».

«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым
фото: Денис Шведов

«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым

«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым
фото: Иван Янковский

«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым
фото: Андрей Смоляков

Картину зрителям представили режиссер и исполнители главных ролей Андрей Смоляков, Иван Янковский и Денис Шведов. Среди первых зрителей ленты были замечены Екатерина Волкова, Леонид Ярмольник, Вера Панфилова и другие.

«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым
фото: Леонид Ярмольник с дочерью

«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым
фото: Вера Панфилова

«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым
фото: Екатерина Волкова

«Завод» в прокате с 7 февраля.

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«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым фотографии
«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым фотографии
«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым фотографии
«Я менее образован и эстетически подкован»: Юрий Быков сравнил себя с Сигаревым и Звягенцевым фотографии
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