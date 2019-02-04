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«Малахов и прочее г****»: Максим Виторган высказался о тех, кто участвует в ток-шоу

4 февраля
2019 год
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4 февраля 2019
Последние пару месяцев медиа-пространство сотрясают новости о «проблемах» в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак. Впрочем, спровоцированы эти новости отчасти самой Ксенией посредством социальных сетей. А позже дровишек подкинул Максим, устроив драку с режиссером Константином Богомоловым в одной из московских кофеен.

«Малахов и прочее г****»: Максим Виторган высказался о тех, кто участвует в ток-шоу

История зажила своей жизнью и разрослась против воли непосредственных участников. И теперь, по мнению Максима, пришла пора проверки дружбы. О чём он сообщил подписчикам в Инстаграме:
«Тут, насколько мне известно, готовятся к выходу сразу несколько программ (а-ля Малахов и прочее г****ще) на разных каналах прямо или косвенно касающихся моей персоны. Известно мне это от друзей, которых обзванивали всю последнюю неделю. Некоторым даже деньги предлагали за участие. И даже мне звонили какие-то редакторы с попыткой заманить меня на программы или записать комментарий к портрету. Так вот, что я имею сказать: ходить на подобного рода программы в качестве гостя или героя и заниматься там словоблудием о себе или о ком-то я считаю делом позорным. Я никого не осуждаю: бывает нужда заставит, или в телек так хочется, что мочи нет, а разрешение как раз есть. Это выбор каждого. На сегодняшний день я счастлив тем, что вы не можете увидеть в этих программах людей, по-настоящему мне близких. Это, простите за пафос, несовместимо с их внутренним нравственным камертоном. Все остальные - это всего лишь бабки у подъезда, запертые в теле селебрити разной степени вялой ( или не вялой - в отдельном случае) медийности».

«Малахов и прочее г****»: Максим Виторган высказался о тех, кто участвует в ток-шоу

Этот пост-предупреждение Максим опубликовал вскоре после выхода в эфир программы «Эксклюзив», гостьей которого стала его супруга. Ксения не стала комментировать слухи о разводе, но разразилась туманной речью о свободе выбора, в которой, при желании, вполне можно разглядеть намеки на развод, ну, или как минимум, на наличие приписываемого ей романа с Богомоловым.
«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди. У Максима есть дети от предыдущего брака. Замечательные Полина и Даня, с которыми, я надеюсь, мы дружим. У него есть бывшая жена, с которой я тоже хорошо общаюсь. Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми. Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим. Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама. Женщина имеет право выглядеть так, как она хочет. Работать тем, кем она хочет. Спать и жить с тем, с кем она хочет. У нас существует очень разное отношение к мужчинам и женщинам. У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит мы ее последними словами обзываем. Я считаю, что, например, [i]«Анна Каренина» — это лучшее произведение Толстого. Он не побоялся показать жизнь женщины, и это при условии, что тогда адюльтер был чем-то немыслимым. И я рада, что сейчас женщины имеют право на счастье»[/i].
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«Малахов и прочее г****»: Максим Виторган высказался о тех, кто участвует в ток-шоу фотографии
«Малахов и прочее г****»: Максим Виторган высказался о тех, кто участвует в ток-шоу фотографии
«Малахов и прочее г****»: Максим Виторган высказался о тех, кто участвует в ток-шоу фотографии
«Малахов и прочее г****»: Максим Виторган высказался о тех, кто участвует в ток-шоу фотографии
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