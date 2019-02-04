«Если честно, у меня с самооценкой беда»: Аня Чиповская о естественном поведении

На днях в Москве состоялся закрытый показ двух первых серий сериала «Пекарь и красавица» с Аней Чиповской и Никитой Волковым в главных ролях. В центре сюжета - любовный треугольник: актриса и дочь миллиардера Саша (Чиповская) влюбляется в пекаря-пролетария (Волков), у которого вот уже 7 лет стабильные моногамные отношения с другой девицей. На пресс-конференции после показа Чиповская пошутила на тему самооценки:
фото: Аня Чиповская
«Когда вы в 11 утра приходите впервые смотреть две серии того, что делала полгода, то испытывайте колоссальный стресс. Можно сказать, что я ничего не видела сейчас. Посмотрю вдумчиво позже. Если честно, у меня с самооценкой беда. Ежедневно думаю над тем, как вести себя естественно. Очень завидую людям, которые ладят с собой и ни в чем не сомневаются. А мне все время кажется что, что-то… Возможно мне просто надо к психотерапевту!».
Кстати, на премьеру Аня пришла вместе со своим возлюбленным Дмитрием Ендальцевым - это первый совместный выход пары «в свет», хотя актёры вместе уже два года.