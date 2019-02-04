«Меня жутко бесит…»: Оксана Акиньшина о соцсетях, детях и нянях

По случаю выхода в прокат хоррора «Рассвет» Оксана Акиньшина рассказала изданию «Hello!» о том, каково быть мамой умного ребенка, чем няня чуть не довела её до сердечного приступа, и о том, что её бесит
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Сын актрисы Костя учится в школе La Garenne в Швейцарии и катаниям с горки предпочитает музеи: «Мне с ним сложно. Он такой же упрямый, как я, но при этом еще и очень умный. Кока, как мы его называем, - настоящий ботаник. Он постоянно что-то строит, коллекционирует, интересуется ископаемыми, вулканами. В каждой стране тащит в музеи. Обычные дети идут в Диснейленд, а этот - в исторический музей. Иногда думаешь: «Блин, иди с горки катайся!» Дети ведь любят все эти зимние забавы. А он три раза скатится - и все, ему неинтересно - сидит и из кучи грязного снега добывает воображаемый кусок метеорита»
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«Чтобы получить такого сына, нужно было выбрать мужа с правильной генетикой. У Арчила одни профессора в роду! У меня было другое детство и окружение. Не школа, а ужас - жуткие преподаватели, которые только вызывали отторжение от учебы».
Однако, парадоксальным образом, Акиньшина считает, что принуждение и побои тоже могут дать свои плоды (если уж подкачала генетика): «Я считаю, что надо было просто бить меня, вести силком в класс. Тогда я, возможно, была бы и умнее, и мудрее в каких-то вопросах. Но я не могу винить родителей в неправильном воспитании, тогда было другое время - они пахали на двух работах, чтобы я ни в чем не нуждалась».
Актриса также рассказала о своей двухлетней дочери: «В свои два года Эмми уже настоящая женщина, такая маленькая грузинка. Мне кажется, что когда она вырастет, то просто уничтожит мужчин вокруг себя. Если я полный ноль по части женской мудрости, то она наоборот. Это проявляется в характере, в той требовательности, которая в ней присутствует, в достоинстве, в продуманности. Интересно, что у них с Костей «патологическая» любовь. Никаких ссор, драк. Они обожают друг друга».
«Просто я до сих пор не верю, что это мои дети! И не понимаю, почему я обязана ими заниматься. Я помню свои ощущения, когда маме было столько же, сколько мне сейчас. Она казалась мне такой взрослой... А теперь я думаю: «Боже мой, я же еще девчонка…» Я всегда знала, что после 30 лет рожать не буду. Не хочу, чтобы мой ребенок стеснялся того, что у него старая мать. Поэтому мне 31 - и у меня уже трое детей. И несмотря на некоторую растерянность от своего нового статуса, я их воспитываю. И, судя по всему, делаю это неплохо. У меня всегда было какое-то врожденное чутье: я понимаю, как ими заниматься, как выстроить день, как систематизировать быт, как организовать»
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Себя актриса охарактеризовала как «мегаорганизованного» человека, не терпящего беспорядка: «Меня бесит, когда фоторамка на столе стоит неровно, или ребенок приносит игрушку в гостиную. Я ору: «Какого черта эта игрушка делает в моей гостиной, если у вас целый этаж внизу и свои отдельные комнаты?!» У меня все по полочкам, а цветные карандаши разобраны строго по цветам. А еще я крайне не люблю, когда люди непунктуальны или делают что-то через жо**».
Неудивительно, что с нянями Акиньшиной «не везёт», в данный момент актриса находится в активном поиске новой няни, потому что последняя чуть не довела ее до сердечного приступа:
«Я все время чем-то недовольна, нетерпелива. Сейчас я в поиске второй няни. Раньше было две, одна ушла, и это просто жесть. Недавно у меня чуть не случился сердечный приступ, потому что няня наступила на мою любимую черепаху, которую я привезла из Сирии контрабандой в кармане четыре года назад. Проломила ей панцирь. Я так орала, чуть не убила всех! Сколько ветеринаров я с этой черепахой обегала! Ей делали операцию, заливали панцирь, прочищали, гипс накладывали, сверху заплатку. А когда я уезжала из Москвы, просила водителя колоть ей антибиотик, который прописал врач».
Бесит Оксану не только беспорядок и няни, но и зависимые от соцсетей люди: «Меня жутко бесит зависимость людей от соцсетей! Все фотографируют еду, ведут прямые эфиры из сортира. Я понимаю, что для многих это основная работа. И для актеров в том числе. Если они больше ничем не могут заниматься и зарабатывать, кроме Instagram, что тут сделаешь? Засада в том, что и я зачем-то туда лезу, листаю ленту, смотрю всю эту ерунду. Понимаю, что отнимает кучу времени, но все равно делаю. Это отвратительное ощущение, что ты от чего-то зависишь!»