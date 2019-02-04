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Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева

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4 февраля 2019
3 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Лего Фильма-2» – сиквела остроумного фильма о приключениях деталек датского конструктора. Первыми фильм увидели дети Екатерины Климовой, Нонны Гришаевой, Алисы Гребенщиковой, Зои Бербер, Евгения Цыганова, Алексея Учителя и других звезд отечественного шоу-бизнеса. Рекорд побил многодетный отец Цыганов, который привёл шестерых детей.

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и его шестеро детей

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Алексей Учитель

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Яна Рудковская

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Ольга Кузьмина

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Нонна Гришаева

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Михаил Башкатов

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Зоя Бербер

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Елена Борщева

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Екатерина Климова

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Екатерина Волкова

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Евгений Цыганов

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Арина Шарапова

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Анфиса Чехова

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Алиса Гребенщикова

Детский сеанс: Екатерина Климова, Евгений Цыганов и Нонна Гришаева
фото: Анастасия Меськова

«Лего Фильм-2» в прокате с 7 февраля.

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