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Олег Меньшиков рассказал, как уговорил Пугачёву на интервью

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4 февраля 2019
Художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков стал гостем очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант». Формальным поводом для встречи послужил экспериментальный проект Меньшикова «Кино на сцене», в рамках которого приглашенные актёры читают сценарии популярных советских фильмов без предварительных репетиций.

Олег Меньшиков рассказал, как уговорил Пугачёву на интервью

Ургант также упомянул другой проект Меньшикова - youtube-шоу «ОМ», представляющее собой интервью, записанные на сцене театра им. Ермоловой. В отличие от Дудя и косого десятка его клонов, Меньшиков никуда не спешит - в его активе всего четыре интервью, среди которых восхитительный моноспектакль Аллы Борисовны. Ургант поинтересовался, каким образом Меньшикову удалось уломать Аллу Борисовну на такое большое интервью, учитывая, что Примадонна игнорирует прессу как минимум последние десять лет.

Олег Меньшиков рассказал, как уговорил Пугачёву на интервью

«Я написал ей письмо. Она кумир, она эпоха, она глыба. Я написал честно, что очень хочу с ней поговорить. Причем, я написал письмо от руки на полторы страницы. Я очень люблю всякие ручки, бумажки. Я в Италии покупаю бумагу, такую обалденную, с тиснением. Ну вот я ей предложил, а она мне в ответ присылает смс с текстом о том, что она готова поговорить. Я ей набираю, говорю: «Алла Борисовна, Меньшиков». «Привет, слушай…у тебя бумага такая шикарная, где берешь?» - это первое, что она меня спросила.
Конечно, я надеюсь, что она согласится на вторую встречу. Потому что она сама даже сказала про это. Это была такая, как сказать, притирка, потому что это очень ответственно и так немножечко страшно. Я волнуюсь, когда беру интервью. Это редко происходит, потому что это исключительно для удовольствия я делаю. Вы удивитесь, но если у меня спросить, кем я хотел стать до того, как решил стать артистом, я бы сказал, что наверное, журналистом, хотя в Советском Союзе это было такое понятие размытое. Но журналистом - международником. Не столько потому, то меня волновали международные дела - они меня вообще не волновали. Но они, сволочи все ездили по миру. И меня это очень манило. Поэтому, наверное, я бы пошел в журналистику».
На вопрос Ивана Урганта о зарубежных звёздах, которых Меньшиков хотел бы пригласить к себе на интервью (вне зависимости от их гражданского состояния на данный момент), актёр ответил развернуто:
«Марлон Брандо. Сразу. Ну это же волосы шевелятся, когда «Апокалипсис» видишь. Жалко, что я на сцене его не увидел. Если бы была машина времени - переместиться в зрительный зал, когда он на сцене. Еще фон Караян, наверное…Я бы очень хотел с Мэрилин Монро поговорить, потому что мне кажется, она совсем не такая фигура, которую мы себе нарисовали и которую мы представляем на сегодняшний день. Я думаю, что там совсем какая-то другая, параллельная история. Так вообще много людей….Чарли Чаплин. Если подумать, я бы еще назвал».

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Олег Меньшиков рассказал, как уговорил Пугачёву на интервью фотографии
Олег Меньшиков рассказал, как уговорил Пугачёву на интервью фотографии
Олег Меньшиков рассказал, как уговорил Пугачёву на интервью фотографии
Олег Меньшиков рассказал, как уговорил Пугачёву на интервью фотографии
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