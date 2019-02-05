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«Я не хочу, чтобы над моей гражданской позицией насмехались»: Лия Ахеджакова о конфликте с Максимом Галкиным

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5 февраля 2019
В конце января между Лией Ахеджаковой и Максимом Галкиным возник небольшой конфликт. Актриса высказала недовольство выступлением пародиста на юбилее Галины Волчек в «Современнике», заявив, что он не имеет права пользоваться её именем. В ответ Галкин, выгибаясь в литературных реверансах, деликатно напомнил Лии Меджидовне, что у нас в стране свобода слова. Газета «Комсомольская правда» связалась с актрисой, чтобы выяснить, что именно возмутило её в выступлении Галкина. Выяснилось, что источник зла - Первый канал.

«Я не хочу, чтобы над моей гражданской позицией насмехались»: Лия Ахеджакова о конфликте с Максимом Галкиным

«Сегодня целый день звонят и просят комментарий. Всем отказываю: глупо и смешно эту историю комментировать. Вообще анекдот. Если бы Максим Галкин так остро не отреагировал на мои слова, ничего бы не было. Он раздул скандал, мол актриса Ахеджакова мешает его свободе творчества, «перекрыла кислород». Очень смешно, тем более, что я серьезно не отношусь к его творчеству.
Иногда у него бывают очень смешные пародии. Он хорошо поет, это правда. Но даже у хороших артистов, бывают большие неудачи. Номер, который он показал на празднике театра «Современник», я не считаю талантливым. Я сидела вся красная, у меня сердце выскакивало, я тут же выбежала из зала, оделась и ушла.
Я не хочу, чтобы над моей гражданской позицией, от которой я не отрекусь, насмехались. Галкин ее публично высмеял, причем, как я думаю, за хороший гонорар. Мол, неймется старушке Ахеджаковой, за Россию она болеет, идиотка. Ей больше всех надо, пристала с вопросами к президенту, прицепилась как клоп. В таком свете, и с такой интонацией Галкин меня показывает не первый раз. За что он так меня обрызгал? Тем более это произошло на празднике театра, в котором я работаю 40 лет. Он вышел на сцену развлекать публику, об...стебал одну из ведущих актрис театра. Все посмеялись, ха-ха... Мне кажется, такого амикошонства я не заслужила. Но я-то была в своем театре, а Галкин пришел как гость.
А дело в том, что на этом вечере, который готовил 1-й канал, актеры «Современника» не были хозяевами. Мы сидели на галерке, а в первых рядах были вип-персоны, чиновники, их жены, медийные лица, Бондарчук с Паулиной Андреевой... Хозяином праздника был 1-й канал и его представители как Максим Галкин, а не актеры, которые проработали по 35-40 лет в театре. И это было главное несоответствие нашему театру, каким его задумал и создал Олег Ефремов. В зале в основном была не театральная общественность, а высокопоставленные чиновники. Даже талантливейший режиссер Римас Туминас сидел в том же 15-м ряду, что и я. По-моему, это совсем не в духе «Современника», не по-ефремовски… Мне за театр обидно».
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«Не имеет права»: Лия Ахеджакова обиделась на Максима Галкина за издевательскую пародию
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«Я не хочу, чтобы над моей гражданской позицией насмехались»: Лия Ахеджакова о конфликте с Максимом Галкиным фотографии
«Я не хочу, чтобы над моей гражданской позицией насмехались»: Лия Ахеджакова о конфликте с Максимом Галкиным фотографии
«Я не хочу, чтобы над моей гражданской позицией насмехались»: Лия Ахеджакова о конфликте с Максимом Галкиным фотографии
«Я не хочу, чтобы над моей гражданской позицией насмехались»: Лия Ахеджакова о конфликте с Максимом Галкиным фотографии
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