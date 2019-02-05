Муж Екатерины Архаровой рассказал, где пропадал три дня

29 января Екатерина Архарова взъерошила соцсети криком о помощи в поисках мужа Артема Ильясова, пропавшего на три дня
. Параллельно Екатерина обратилась в полицию, которая оперативно обнаружила пропажу. На следущий день Екатерина сообщила, что счастлива от того, что её муж нашёлся живым и здоровым, но ни слова не сказала о том, что стало причиной его «исчезновения». Подписчики Екатерины оказались ужасно недовольны таким поворотом событий и заподозрили Екатерину в пиаре, а её мужа - в измене или беспробудном пьянстве
.
Всеобщее любопытство Артём Ильясов утолил из-за доблестных стражей правопорядка, перед которыми пришлось объясниться. «Решил провести время с друзьями, отправился к ним, отдохнули, вернулся. Не понимаю, в чем проблема. Телефон разрядился, был за городом. Я взрослый человек, к чему все эти вопросы»,
- сказал Артём людям, которые всё бросили и побежали его искать. Ильясов попросил не проводить проверку по заявлению жены, так как никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.