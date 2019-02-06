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«Аттракцион под названием «поющий актер»»: Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе PokaPrёt

6 февраля
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6 февраля 2019
Евгений Цыганов с детства увлекается музыкой и лет с 15 мечтал стать рок-музыкантом. В интервью изданию The Reminder артист рассказал о своей новой рок-группе PokaPrёt, и обо всём, что предшествовало формированию коллектива.

«Аттракцион под названием «поющий актер»»: Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе PokaPrёt

C чего всё начиналось

«В три года родители привели в музыкальную школу, а уже в пять лет я начал учиться по классу фортепиано. Но я на нем не играю, потому что у меня, как у любого нормального парня, тогда возникло много разных других интересов. А потом, лет в 15, мы с ребятами, с которыми учились вместе в Московской международной киношколе, основали группу под названием Apage Satanas, делали такой достаточно мрачный музон. Дальше мы с барабанщиком захотели создавать что-то более позитивное, так появилась команда «Гренки». Мы все тогда учились в театральных вузах, сейчас эти люди — достаточно известные артисты: Паша Баршак, Олег Долин, Дима Высоцкий… Потом все стали страшно занятыми, история приостановилась. Мы записали альбом в Санкт-Петербурге на студии «Мелодия», но не было серьезного релиза, он до сих пор в пространствах интернета где-то плавает. И вот четыре года назад, на 20-летии группы «Кирпичи», ребята предложили их поздравить. Мы, как старые приятели и поклонники этого коллектива, решили с моими друзьями Мишей Химаковым и Андреем Муравкиным сыграть им подарок из их песен. Получили их одобрение по поводу того, как все неплохо звучит, и решили — почему бы нам не продолжить это дело».

«Аттракцион под названием «поющий актер»»: Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе PokaPrёt

«Мы захотели, чтоб прозвучала музыка, которая была в 90-х нами любима, — «Колыбель», «Джан Ку», «Югендштиль», «Химера» и другие питерские группы. Решили дать новую жизнь той музыке, с которой современные молодые люди вряд ли хорошо знакомы. И просто играть ее в клубах. А в итоге у нас стали появляться собственные песни, к нам добавился еще один музыкант — барабанщик Антон Владимирский. И сейчас мы сводим сингл, записываем альбом, готовимся к гастролям в Германию и еще всяким интересным затеям. В общем, развиваемся».

О любимых музыкальных группах

«Я, наверное, остался в тех настроениях. Я слушаю [b]Faith No More, Sublime, Doors, Rage Against the Machine… Просто потому что то, что появляется сегодня, меня не настолько цепляет, как та музыка, которую я слушал в свои 15 лет»[/b].

«Аттракцион под названием «поющий актер»»: Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе PokaPrёt

О способах раскрутки

«Если бы я очень хотел, чтобы мне это (актерская популярность - прим. ред.) помогало, если бы мне было так важно раскрутить группу, я бы на этом настаивал: «Идите посмотрите на аттракцион под названием «поющий актер». Пока на сегодняшний момент мне не так важно, 30 человек в зале или 150. Конечно, когда зал забит — это прикольно. Но опять-таки, важно как-то в этом оставаться собой, заниматься тем, что интересно тебе, а не гнаться за количеством подписчиков».

Где можно посмотреть выступление PokaPrёt

«В Москве, Питере, ездили в Эстонию, Казань, Суздаль. У нас есть любимые места, в которых мы выросли, — такие как «Грибоедов», «Китайский летчик» и «16 тонн» те же. Но вот мы отдали дань всем, сыграв в этих клубах, и сейчас будем открывать какие-то новые площадки и новые города
Мы играли два раза на «Нашествии», на «Стереолето» в Петербурге выступали. Я думаю, не в последний раз. Концерт как концерт. Мы играли в супермаленьком клубе в Москве, который называется Old Town, когда музыканты и слушатели на одном пятачке сходятся, и знаете, это по энергии было ничем не меньше, чем «Нашествие».

О том, как найти своего слушателя

«Мне кажется, надо просто делать и все. Если вы делаете что-то классно и будет пять человек, которым это нравится, это уже неплохо. У меня есть приятель, который занимается вымершими языками, и он получает невероятное удовольствие от того, что может открывать то, что кроме него никто не способен открыть. Это какие-то совершенно разные степени радости, разные степени понимания. Ну да, есть фастфуд, который люди жрут тоннами, а есть редкая еда, которую могут позволить себе единицы, но она от этого не теряет ценности».

«Аттракцион под названием «поющий актер»»: Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе PokaPrёt

«Вот нравится вам делать музыку, а дальше вы просто принимаете решение для себя. Вам все говорят: «Ребята, а на фига вам это надо?!» Или там: «Ну ладно, ребята, это не The Beatles, не Queen!» Ну а дальше вы либо прете вперед, либо нет. Важно, с кем ты это делаешь. Вообще, вы можете себе все что угодно придумать. Делать винтажные трехколесные велосипеды для трехлетних детей, если вам вдруг так захотелось. Это ваша жизнь, почему бы нет! И таких велосипедов в жизни не будет ни у кого, потому что только вы их так любите. Ну так делайте! Это же про любовь. В этом мире так много ненависти и озлобленности и так мало какой-то веры в себя, в других, в какие-то радости от процесса творчества, что мне кажется, мы делаем мир лучше этим. Даже если местами это супернаивно».

«Аттракцион под названием «поющий актер»»: Евгений Цыганов рассказал о своей рок-группе PokaPrёt

Об «учителях жизни»

«Родители. Друзья. Мой мастер Петр Наумович Фоменко. А в остальном… Учитель может встретиться и в проходящем дедушке с собакой, и в каком-то случайном бармене, который как-то адекватно себя поведет… Тут вопрос в том, что либо ты готов воспринимать окружающую тебя действительность, либо ты замкнут на каком-то неразвившемся эго. Я не могу сказать, что я весь такой крутой и не эгоистичный. Я встречаю людей, которых я беру себе в учителя, даже если они младше меня. Например, даже своих детей. Беру в учителя по каким-то качествам, поступкам. Вы говорите про мою сложившуюся личность. А я не считаю себя сложившимся».
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