Агата Муцениеце потеряла вдохновение из-за новостных заголовков

Агата Муцениеце
вот уже два года ведет в Youtube влог «Прилучные будни»
, в котором рассказывает о жизни своей семьи. Однако с Нового года актриса не обновляла влог, что насторожило некоторых ее поклонников.
На настойчивые вопросы подписчиков Агата ответила в своём Инстаграме: «Ребята, в связи со всеми заголовками в СМИ и разными событиями в моей жизни пока что не взялаcь камера в руки. На самом деле, в ближайшее время я планирую зарядить камеру и начать снимать. Пока вдохновения нет, к сожалению»
.
Под заголовками СМИ актриса, очевидно, имеет в виду новости о ссоре
с Павлом Прилучным
, которые просочились в прессу после вызова полиции.