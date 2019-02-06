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Агата Муцениеце потеряла вдохновение из-за новостных заголовков

6 февраля
2019 год
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6 февраля 2019
Агата Муцениеце вот уже два года ведет в Youtube влог «Прилучные будни», в котором рассказывает о жизни своей семьи. Однако с Нового года актриса не обновляла влог, что насторожило некоторых ее поклонников.

Агата Муцениеце потеряла вдохновение из-за новостных заголовков

На настойчивые вопросы подписчиков Агата ответила в своём Инстаграме: «Ребята, в связи со всеми заголовками в СМИ и разными событиями в моей жизни пока что не взялаcь камера в руки. На самом деле, в ближайшее время я планирую зарядить камеру и начать снимать. Пока вдохновения нет, к сожалению».
Под заголовками СМИ актриса, очевидно, имеет в виду новости о ссоре с Павлом Прилучным, которые просочились в прессу после вызова полиции.
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Агата Муцениеце потеряла вдохновение из-за новостных заголовков фотографии
Агата Муцениеце потеряла вдохновение из-за новостных заголовков фотографии
Агата Муцениеце потеряла вдохновение из-за новостных заголовков фотографии
Агата Муцениеце потеряла вдохновение из-за новостных заголовков фотографии
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