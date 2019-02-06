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Никита Михалков прорекламировал свою Академию

6 февраля
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6 февраля 2019
Никита Михалков объявил об официальном открытии приёма заявок в его Академию кинематографического и театрального искусства. А по сути, прорекламировал своё учреждение, рассказав о конкурсе, о бюджетных местах и всех возможностях, которые открываются студентам Академии.
Никита Михалков прорекламировал свою Академию

«Мы начинаем наш набор, работу с абитуриентами раньше, чем обычно, чтобы дать им возможность подготовиться получше к экзаменам, которые проходят в августе. Почему мы решили продлить этот срок? Потому что опыт показывает, насколько растёт количество людей, которые хотят обучаться в Академии. В пример приведу суммарное количество заявок: 2015/2016 год - 108, 2016/2017 - 223, 2017/2018 - 382, 2018/2019 - 449. Только представьте себе, что из такого количества заявок мы взяли всего 19 актеров, 5 режиссеров и 5 продюсеров. Очень высокий конкурс, потому что очень высокие требования. Нам кажется, что дать возможность тем, кто хочет учиться, больше времени подготовиться - будет справедливо. В чём уникальность нашей Академии? Во-первых, она бесплатная. То есть она платная, но благотворительный фонд Тимченко взял на себя оплату бюджетников. Кроме того, фонд «12», который мне принадлежит, выплачивает студентам ежемесячную стипендию. Фонд Михаила Гуцериева «Сафмар» даёт возможность нам ставить спектакли и фильмы. Причем, за время обучения ребята ставят несколько спектаклей и более 6-10 фильмов. Это очень много.
Мы имеем возможность ежедневно занять ребят очень важными и интересными занятиями. Во-первых, более 100 мастер-классов, куда входят звёзды и нашего и зарубежного кино и театра. Ребята имеют возможность посмотреть любую выставку, которые у нас бывают, минуя многочасовую очередь, и любой спектакль. Кроме мастерства, студенты расширяют свой кругозор.
За три года существования Академия стала одним из важных центров обучения не только мастерству, но и всем остальным, необходимым художнику возможностям: видеть, слышать, понимать и разъяснять.
Еще важно, что 80 процентов наших студентов трудоустроены: часть мы берем в наш театр, часть с нашей помощью устраивается в другие театры и снимается в кино».

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Никита Михалков прорекламировал свою Академию фотографии
Никита Михалков прорекламировал свою Академию фотографии
Никита Михалков прорекламировал свою Академию фотографии
Никита Михалков прорекламировал свою Академию фотографии
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