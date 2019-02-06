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«Русское кино уже не в ж**е»: Денис Шведов рассказал о проблемах русского кино и о Сарике Андреасяне

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6 февраля 2019
В преддверии выхода фильма Юрия Быкова «Завод» исполнитель одной из главных ролей Денис Шведов дал интервью изданию «Афиша», в котором рассказал о том, что думает о творчестве Сарика Андреасяна, о съемках постельных сцен и о русском кино, которое потихоньку вылезает из затруднительного положения. Спойлер: опять Первый канал - источник зла.

«Русское кино уже не в ж**е»: Денис Шведов рассказал о проблемах русского кино и о Сарике Андреасяне

О «стоп-словах» в сценарии, которые вынуждают на отказ

«Огромное количество проектов про Сирию, про то, как мы там их всех «туда-сюда». КГБ, чекисты, которые спасают людей… Это же утопия».

О том, что больше всего раздражает в работе

«Больше всего меня раздражает то, что все знают о проблемах, но делают вид, что все нормально. Когда держат за идиота… Когда написано «черное», а тебе говорят «белое».

О сериале «Бывшие»

«У меня есть друзья из сообщества анонимных алкоголиков и наркоманов, которые дали мне наводки: что почитать, посмотреть, послушать. У них есть огромное количество «спикерских» [анонимных собраний] в интернете. И все — я просто в это окунулся. Сценарий был написан людьми, которые работали в подобной клинике. Они ничего не выдумывали. При первом варианте сценария там были такие истории!»

О причинах «сглаживания углов» в сценарии «Бывших»

«Мы где живем? Сказали: «У нас, конечно, есть подобная проблема в стране, но давайте не будем сгущать краски». Это отдельная история. Когда была возможность заявить о том, что у нас эпидемия в стране, но в итоге ушли в отношения. Изначально сериал снимался для Первого канала. Потом уже в процесс появился сервис Start.ru, и решили пристроить проект туда. В этом смысле надеюсь, что второй сезон будет более искренним. Мы сможем показать в интернете свою версию».

«Русское кино уже не в ж**е»: Денис Шведов рассказал о проблемах русского кино и о Сарике Андреасяне

О постельных сценах

«Я не ожидал, что в тех же «Бывших» будет столько постельных сцен. Ну что сказать, сам себе завидую. Кто-то же должен это делать. У меня всегда прекрасные партнерши. Вообще, это очень сложная штука. В начале карьеры я играл в одном сериале, и там была сцена поцелуя. Получилось деревянно, было жестко. Сейчас уже спокойнее.

Когда я сам смотрю фильмы, где есть постельные сцены, то понимаю, что это требует невероятного расслабления и доверия партнеру. Тогда сцена получится максимально естественной. Постельная сцена — такое же действие, как, например, и перестрелка. Когда герои разговаривают, рассуждают, где попить кофе или еще чего, это не так неважно. Самое интересное — такие сцены, они и делают кино. Поэтому я для себя решил, что все должно быть максимально естественно. Чтобы если целуешь, то как свою. Не то чтобы как персонаж, а как свою. Это пришло потом, не сразу, спустя много лет. Хочется, чтобы было красиво».

О русском кино

«Мы сейчас живем в эпоху, когда русское кино уже не в ж**е. Телевизионные проекты нельзя назвать сериалами — это фильмы, это кино. На наших глазах происходит взлет. Если бы нам еще оставили возможность сказать … [матерное слово, означающее женщину легкого поведения], когда ты ударяешься ногой обо что-нибудь. Это нужно, потому что, например, милиция или полиция за весь фильм не произносит ни разу то, что она обычно произносит каждую секунду. Если бы нам такую возможность дали, было бы круто. А те, кто с предубеждением до сих пор относятся к русскому кино, видимо, не докрутили машину времени».

«Русское кино уже не в ж**е»: Денис Шведов рассказал о проблемах русского кино и о Сарике Андреасяне

О творчестве Сарика Андреасяна

«Я не смотрел фильм «Защитники», смотрел обзор BadComedian. Мне хватило. Тут Сарик сам виноват. Старик, извини, ты же сам все это своими руками делал. Все твои фильмы говорят, что не надо смотреть новые».
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Сарик АндреасянЮрий БыковДенис Шведов
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«Русское кино уже не в ж**е»: Денис Шведов рассказал о проблемах русского кино и о Сарике Андреасяне фотографии
«Русское кино уже не в ж**е»: Денис Шведов рассказал о проблемах русского кино и о Сарике Андреасяне фотографии
«Русское кино уже не в ж**е»: Денис Шведов рассказал о проблемах русского кино и о Сарике Андреасяне фотографии
«Русское кино уже не в ж**е»: Денис Шведов рассказал о проблемах русского кино и о Сарике Андреасяне фотографии
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