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Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова

6 февраля
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6 февраля 2019
На днях в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастической ленты Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Действие фильма переносит нас в далекое будущее. Брошенную Алиту в свалке Железного города находит милосердный кибер-доктор Идо и забирает её в свою клинику. Когда Алита приходит в себя, она не помнит, кто она, и в чем ее призвание. В то время как она учится жить на коварных улицах Железного города, Идо пытается оградить Алиту от таинственного прошлого. Но ее новый друг Уго предлагает девушке помощь в возвращении ее воспоминаний. Молодые люди сближаются, пока смертоносные силы не приходят за Алитой с угрозой для ее вновь обретенных отношений. Именно тогда девушка-киборг обнаруживает, что у нее есть экстраординарные боевые способности, которые она сможет использовать для спасения новых друзей и семьи.

Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова

Среди первых зрителей картины были замечены Денис Шведов, Елена Лядова, Андрей Гайдулян, Лукерья Ильяшенко, Наталья Рудова и многие другие.

Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова
фото: Арина Шарапова и Лариса Долина

Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова
фото: Эвелина Блёданс

Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова
фото: Лукерья Ильяшенко

Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова
фото: Андрей Гайдулян со спутницей

Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова
фото: Елена Лядова

Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова
фото: Денис Шведов

Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова
фото: Наталья Рудова

Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова
фото: Женя Малахова

Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова
фото: Лариса Долина

«Алита: Боевой ангел» в прокате с 14 февраля.

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Алита: Боевой ангел

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Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова фотографии
Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова фотографии
Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова фотографии
Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова фотографии
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