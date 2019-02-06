Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова

На днях в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастической ленты Роберта Родригеса«Алита: Боевой ангел». Действие фильма переносит нас в далекое будущее. Брошенную Алиту в свалке Железного города находит милосердный кибер-доктор Идо и забирает её в свою клинику. Когда Алита приходит в себя, она не помнит, кто она, и в чем ее призвание. В то время как она учится жить на коварных улицах Железного города, Идо пытается оградить Алиту от таинственного прошлого. Но ее новый друг Уго предлагает девушке помощь в возвращении ее воспоминаний. Молодые люди сближаются, пока смертоносные силы не приходят за Алитой с угрозой для ее вновь обретенных отношений. Именно тогда девушка-киборг обнаруживает, что у нее есть экстраординарные боевые способности, которые она сможет использовать для спасения новых друзей и семьи.