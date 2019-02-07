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Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север

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7 февраля 2019
6 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера триллера «Пилигрим». Картину зрителям представили исполнители главных ролей Игорь Петренко и Елена Север, а также режиссер Александр Баршак.

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север

Среди гостей премьеры были замечены Алла Пугачева, Максим Галкин, Оксана Федорова, Филипп Киркоров, Владимир Мединский, Валентин Юдашкин, Юлия Барановская, Мария Голубкина и многие другие.

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
фото: Филипп Киркоров

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
фото: Владимир Мединский

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
фото: Анна Чурина

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
фото: Мария Голубкина

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
фото: Оксана Фёдорова

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
фото: Анна Седокова

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
фото: Игорь Петренко с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
фото: Максим Галкин, Алла Пугачёва и Елена Север

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
фото: Максим Галкин, Алла Пугачёва и Елена Север

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
фото: Юлия Барановская

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
фото: Валентин Юдашкин с женой

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
фото: Филипп Киркоров

«Пилигрим» в прокате с 14 февраля.

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