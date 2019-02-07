МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Новости
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Кастинг
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Рейтинги
Рейтинг 2.0
Рейтинг 1.0
Кассовые сборы
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Лайфстайл
/
7 февраля 2019
/
Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
Текст новости
Фотография
Текст новости
Фотография
7 февраля
2019 год
январь 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2019
2018
2017
2016
Лайфстайл >>
7 февраля 2019
6 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера триллера
«Пилигрим»
. Картину зрителям представили исполнители главных ролей
Игорь Петренко
и
Елена Север
, а также режиссер
Александр Баршак
.
Среди гостей премьеры были замечены
Алла Пугачева
,
Максим Галкин,
Оксана Федорова
,
Филипп Киркоров
,
Владимир Мединский
,
Валентин Юдашкин
,
Юлия Барановская
,
Мария Голубкина
и многие другие.
фото: Филипп Киркоров
фото: Владимир Мединский
фото: Анна Чурина
фото: Мария Голубкина
фото: Оксана Фёдорова
фото: Анна Седокова
фото: Игорь Петренко с детьми
фото: Максим Галкин, Алла Пугачёва и Елена Север
фото: Максим Галкин, Алла Пугачёва и Елена Север
фото: Юлия Барановская
фото: Валентин Юдашкин с женой
фото: Филипп Киркоров
«Пилигрим»
в прокате с 14 февраля.
версия для печати
Поделитесь с друзьями!
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожек
,
премьера
,
стиль
персоны
Александр Баршак
,
Максим Галкин
,
Мария Голубкина
,
Филипп Киркоров
,
Игорь Петренко
,
Алла Пугачёва
,
Елена Север
,
Анна Седокова
,
Оксана Фёдорова
,
Анна Чурина
фильмы
Пилигрим
анонс
7 февраля
Владимир Кличко забрал дочь у Хайден Пенетьерри
Не то чтобы актриса сильно возражала
7 февраля
Дженнифер Лоуренс помолвлена
Слухи подтвердил официальный представитель актрисы
1 комментарий
7 февраля
10-летний сын Наоми Уоттс предпочитает носить платья
Добро пожаловать в клуб «мальчики в пайетках»
1 комментарий
6 февраля
Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова
Премьера фильма «Алита: Боевой ангел»
1 комментарий
МирТесен
Скорбим
6 февраля скончался актёр Александр Зоточкин.
5 февраля скончалась актриса Гуранда Габуния.
4 февраля ушёл из жизни режиссёр Тимур Золоев.
4 февраля ушёл из жизни актёр театра кукол Ян Зверянский.
4 февраля ушёл из жизни композитор Вячеслав Овчинников.
3 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Артёмов.
3 февраля скончался рэпер Кирилл Толмацкий (Децл).
День рождения >>
Павел Бессонов
Иван Бобров
Александр Домогаров (младший)
Михаил Карпенко
Константин Крюков
Галина Никулина
Ульяна Похлебаева
Владимир Терещенко
Сергей Удовик
Серина Винсент
Джейсон Гедрик
Рената Данцевич
Эштон Катчер
Эва Кшижевская
Пит Постлетуэйт
Джеймс Спейдер
все родившиеся 7 февраля >>
Афиша кино >>
Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Завод
боевик, социальная драма, триллер
Армения, Россия, Франция, 2018
Тим Талер, или Проданный смех
драма, комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2017
Ван Гог. На пороге вечности
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2018
Девочка
драма
Бельгия, Нидерланды, 2018
Как я стал русским
комедия
Китай, Россия, 2018
Месть Лиззи Борден
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Вернуть Бена
драма
США, 2018
Клаустрофобы
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, ЮАР, 2019
Лего Фильм 2
боевик, приключения, семейное кино
США, 2019
Мантра: Путешествие со звуком
музыкальный фильм
Великобритания, Греция, Индия, Испания, Россия, США, Франция, 2017
На волне
спортивный фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>
Новости МирТесен
ревью
Лайфстайл
Владимир Кличко забрал дочь у Хайден Пенетьерри
Не то чтобы актриса сильно возражала
Лайфстайл
Дженнифер Лоуренс помолвлена
Слухи подтвердил официальный представитель актрисы
1 комментарий
Лайфстайл
10-летний сын Наоми Уоттс предпочитает носить платья
Добро пожаловать в клуб «мальчики в пайетках»
1 комментарий
Лайфстайл
Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Елену Север
Премьера фильма «Пилигрим»
2 комментария
Ролики фильмов
«История игрушек 4». Тизер-трейлер
Команде игрушек предстоят новые приключения.
Новости кино
Кино-театр.ру расскажет о Берлинском кинофестивале
На сайте начинается спецпроект, посвященный одному из главных смотров.
Ролики фильмов
«Невский. Чужой среди чужих»
Антон Васильев
превратился из полицейского в бандита.
Рецензии на фильмы
«Девочка»: Ты посмотри без отчаяния
Чуткая бельгийская драма про взросление и трансгендерный переход
1 комментарий
Ролики фильмов
«Звёздный разум»
Егор Корешков
отправляется на другую планету, чтобы спасти человечество.
Ролики фильмов
«Дамбо». Трейлер №3
Тим Бёртон
и летающий слоненок.
Главная тема
Великолепная десятка: открытия Берлинского кинофестиваля
Режиссеры, за которых мы благодарны смотру
Спутник телезрителя
«Железный человек 2»: Не всё то золото, что блестит
6 февраля, 21:00, СТС
4 комментария