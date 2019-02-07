10-летний сын Наоми Уоттс предпочитает носить платья

В Голливуде намечается тенденция, отменяющая «великий мужской отказ»
: малолетние сыновья актрис предпочитают тишоткам, треникам и бомберам платьица и юбочки. Весь мир уже перемыл кости сыну Шарлиз Терон
Джексону, которого актриса, в итоге, просто стала называть дочерью
. Периодически новыми пышными нарядами радует папарацци
сын Меган Фокс
. Но, оказвается, что в этом пёстром клубе давно «состоит» 10-летний сын Лива Шрайбера
и Наоми Уоттс
Кай, который последние года два предпочитает женственные наряды и причёски.