Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

10-летний сын Наоми Уоттс предпочитает носить платья

7 февраля
2019 год
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
7 февраля 2019
В Голливуде намечается тенденция, отменяющая «великий мужской отказ»: малолетние сыновья актрис предпочитают тишоткам, треникам и бомберам платьица и юбочки. Весь мир уже перемыл кости сыну Шарлиз Терон Джексону, которого актриса, в итоге, просто стала называть дочерью. Периодически новыми пышными нарядами радует папарацци сын Меган Фокс. Но, оказвается, что в этом пёстром клубе давно «состоит» 10-летний сын Лива Шрайбера и Наоми Уоттс Кай, который последние года два предпочитает женственные наряды и причёски.

10-летний сын Наоми Уоттс предпочитает носить платья

10-летний сын Наоми Уоттс предпочитает носить платья

10-летний сын Наоми Уоттс предпочитает носить платья

10-летний сын Наоми Уоттс предпочитает носить платья
версия для печати
Ссылки по теме
Шарлиз Терон называет своего сына дочерью

Шарлиз Терон рассказала о приемных детях и критике со стороны других матерей

Меган Фокс и Брайан Остин Грин объяснили, почему их сын носит платья
Поиск по меткам
детистиль
персоны
Шарлиз ТеронНаоми УоттсМеган ФоксЛив Шрайбер

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Зоточкин
6 февраля скончался актёр Александр Зоточкин.
Гуранда Габуния
5 февраля скончалась актриса Гуранда Габуния.
Тимур Золоев
4 февраля ушёл из жизни режиссёр Тимур Золоев.
Ян Зверянский
4 февраля ушёл из жизни актёр театра кукол Ян Зверянский.
Вячеслав Овчинников
4 февраля ушёл из жизни композитор Вячеслав Овчинников.
Анатолий Артёмов
3 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Артёмов.
Децл
3 февраля скончался рэпер Кирилл Толмацкий (Децл).

День рождения >>

Павел Бессонов
Иван Бобров
Александр Домогаров (младший)
Михаил Карпенко
Константин Крюков
Галина Никулина
Ульяна Похлебаева
Владимир Терещенко
Сергей Удовик
Серина Винсент
Джейсон Гедрик
Рената Данцевич
Эштон Катчер
Эва Кшижевская
Пит Постлетуэйт
Джеймс Спейдер
все родившиеся 7 февраля >>

Афиша кино >>

Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Завод
боевик, социальная драма, триллер
Армения, Россия, Франция, 2018
Тим Талер, или Проданный смех
драма, комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2017
Ван Гог. На пороге вечности
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2018
Девочка
драма
Бельгия, Нидерланды, 2018
Как я стал русским
комедия
Китай, Россия, 2018
Месть Лиззи Борден
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Вернуть Бена
драма
США, 2018
Клаустрофобы
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, ЮАР, 2019
Лего Фильм 2
боевик, приключения, семейное кино
США, 2019
Мантра: Путешествие со звуком
музыкальный фильм
Великобритания, Греция, Индия, Испания, Россия, США, Франция, 2017
На волне
спортивный фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью