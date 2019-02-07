Дженнифер Лоуренс помолвлена

Последние пару дней в СМИ бродили слухи о помолвке Дженнифер Лоуренс
и ее возлюбленного, галериста Кука Марони
, роман с которым актриса закрутила прошлым летом.
Слухи о помолвке разнеслись после того, как в одном из нью-йоркских ресторанов по глазам очевидцев полоснул якобы огромный камень (на самом деле, не такой уж огромный) помолвочного кольца на руке Дженнифер.
В разговоре с изданием People официальный представитель Дженнифер подтвердил слухи, заявив о готовящейся свадьбе. Дата церемонии пока не известна.