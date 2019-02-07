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Дженнифер Лоуренс помолвлена

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7 февраля 2019
Последние пару дней в СМИ бродили слухи о помолвке Дженнифер Лоуренс и ее возлюбленного, галериста Кука Марони, роман с которым актриса закрутила прошлым летом.

Дженнифер Лоуренс помолвлена

Слухи о помолвке разнеслись после того, как в одном из нью-йоркских ресторанов по глазам очевидцев полоснул якобы огромный камень (на самом деле, не такой уж огромный) помолвочного кольца на руке Дженнифер.

Дженнифер Лоуренс помолвлена

В разговоре с изданием People официальный представитель Дженнифер подтвердил слухи, заявив о готовящейся свадьбе. Дата церемонии пока не известна.
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Дженнифер Лоуренс помолвлена фотографии
Дженнифер Лоуренс помолвлена фотографии
Дженнифер Лоуренс помолвлена фотографии
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