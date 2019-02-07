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Владимир Кличко забрал дочь у Хайден Пенетьерри

7 февраля
2019 год
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7 февраля 2019
После расставания с Владимиром Кличко летом 2018 года Хайден Пенеттьери стала появляться на публике с новым возлюбленным, малоизвестным актером Брайаном Хикерсоном.

Владимир Кличко забрал дочь у Хайден Пенетьерри

А Владимиру досталась роль отца- одиночки: боксёр забрал четырехлётнюю дочь Кайю Евдокию в Киев. Видимо, Хайден не особенно протестовала. Известно, что актриса перенесла тяжелейшую послеродовую депрессию и лечилась в клинике, пока Владимир ухаживал за ребёнком. По словам приближенного к семье источника, Хайден давно не видела дочь и считает, что Кайе сейчас не стоит жить с ней. Воспитывать ребенка Владимиру помогает его мама.

Владимир Кличко забрал дочь у Хайден Пенетьерри
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Владимир Кличко забрал дочь у Хайден Пенетьерри фотографии
Владимир Кличко забрал дочь у Хайден Пенетьерри фотографии
Владимир Кличко забрал дочь у Хайден Пенетьерри фотографии
Владимир Кличко забрал дочь у Хайден Пенетьерри фотографии
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