Владимир Кличко забрал дочь у Хайден Пенетьерри

После расставания с Владимиром Кличко
летом 2018 года Хайден Пенеттьери
стала появляться на публике с новым возлюбленным, малоизвестным актером Брайаном Хикерсоном
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А Владимиру досталась роль отца- одиночки: боксёр забрал четырехлётнюю дочь Кайю Евдокию в Киев. Видимо, Хайден не особенно протестовала. Известно, что актриса перенесла тяжелейшую послеродовую депрессию и лечилась в клинике, пока Владимир ухаживал за ребёнком. По словам приближенного к семье источника, Хайден давно не видела дочь и считает, что Кайе сейчас не стоит жить с ней. Воспитывать ребенка Владимиру помогает его мама.