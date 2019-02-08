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Таисия Вилкова снялась для коллекции «музыкальной» одежды

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8 февраля 2019
Российская актриса Таисия Вилкова («Гоголь: Начало») приняла участие в съемке для бренда Lara Quint, создавшего линейку дизайнерско-музыкального мерча CISUM CHREM, на который были перенесены самые колкие цитаты из песен отечественной инди-поп группы OQJAV. В фотосессии также принял участие солист бэнда Вадик Королев.

Таисия Вилкова снялась для коллекции «музыкальной» одежды

Фотографом выступил Алексей Никишин. По словам дизайнера Лары Томащук, изначально планировалось внести в сюжет снимков безусловную женскую доминацию, но выбор Таисии Вилковой на роль главной героини немного скорректировал планы: «Тася со своим baby-face смягчила все жесткости этого направления, и вышла очень душевная и смешная фотосессия: сцены из жизни странной парочки, которые живут буржуазной жизнью, моют посуду в очках, дабы не показывать красные глаза после громкой вечеринки, надевают на завтрак чулки, но все равно едят макароны на газетке».
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Таисия Вилкова снялась для коллекции «музыкальной» одежды фотографии
Таисия Вилкова снялась для коллекции «музыкальной» одежды фотографии
Таисия Вилкова снялась для коллекции «музыкальной» одежды фотографии
Таисия Вилкова снялась для коллекции «музыкальной» одежды фотографии
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