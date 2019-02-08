Таисия Вилкова снялась для коллекции «музыкальной» одежды

Российская актриса Таисия Вилкова
(«Гоголь: Начало»
) приняла участие в съемке для бренда Lara Quint, создавшего линейку дизайнерско-музыкального мерча CISUM CHREM, на который были перенесены самые колкие цитаты из песен отечественной инди-поп группы OQJAV. В фотосессии также принял участие солист бэнда Вадик Королев
.
Фотографом выступил Алексей Никишин. По словам дизайнера Лары Томащук, изначально планировалось внести в сюжет снимков безусловную женскую доминацию, но выбор Таисии Вилковой на роль главной героини немного скорректировал планы: «Тася со своим baby-face смягчила все жесткости этого направления, и вышла очень душевная и смешная фотосессия: сцены из жизни странной парочки, которые живут буржуазной жизнью, моют посуду в очках, дабы не показывать красные глаза после громкой вечеринки, надевают на завтрак чулки, но все равно едят макароны на газетке
».