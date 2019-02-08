«Работа заменила мне семью»: Киану Ривз рассказал, почему не хочет жениться

Завидный холостяк Голливуда, Киану Ривз
ни разу за свои 54 года не был женат. Карьера у актера складывается на зависть хорошо, однако личная жизнь так и не наладилась. В одном из последних интервью Ривз признался, что чувствует себя слишком старым, чтобы менять карьеру на семью.
«Я много работаю. И постоянно перемещаюсь с одной площадки на другую
, - рассказал Киану. - Каждый фильм, каждая съемочная группа на время становится мне семьей и домом. Видимо, работа заменила мне семью. Я никогда не стремился жениться. Да и на личную жизнь времени не остается. Поздно уже что-то менять. Это Мик Джагер бессмертен, меняет женщин, рождаются дети... Время обходит его стороной. А мне какие дети? Поздно уже... Пожалуй, не стану уже ничего менять. Останусь там, где я есть
».
Тем не менее, в августе прошлого года Вайнона Райдер сообщила прессе
, что они с Киану Ривзом поженились в 1992 году на съемках фильма «Дракула»
, режиссер которого Фрэнсис Форд Коппола
пригласил на площадку настоящего священника. Сам Киану тогда уверял СМИ, что ничего подобного не помнит, однако в новом интервью все же признался, что это действительно произошло.
«Дело в том, что Фрэнсис Форд Коппола пригласил на съемку нашей с Вайноной сцены свадьбы в «Дракуле» местного священника. Съемки проходили в Румынии. И оказывается, он тогда нас поженил по всем правилам. С тех пор мы с Вайноной дружим. Иногда, раз в год, встречаемся за ужином. Пишем друг другу письма. Настоящие! Вайнона любит похвастаться, что у нее есть письма от меня и от Дэниела Дэй-Льюиса. Он тоже старомодный парень. И время от времени я получаю от нее послания, которые начинаются словами «Привет, мой дорогой муженек!». Честно говоря, я никогда не верил, что это всерьез. Но Вайнона связалась с Фрэнсисом, и он подтвердил — церемония была абсолютно легитимной, и священник настоящий. Вот так я оказался женат...
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