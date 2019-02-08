Роман Курцын протестировал методику реанимации брака

На днях в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера романтической комедии Кирилла Плетнева«Семь ужинов». Роман Курцын и Полина Максимова сыграли супружескую пару на пороге развода. После пяти лет брака, в котором нет никаких общих интересов или, на худой конец, обязательств в виде детей, жена предлагает мужу разойтись. Встряхнувшись от такой новости, муж начинает искать пути примирения и предлагает супруге протестировать некую методику реанимации брака под кодовым названием «Семь ужинов».
Суть методики отображена в названии - супруги должны поужинать вместе семь раз в самых разнообразных условиях: в темноте, без одежды, в присутствии постороннего человека и так далее.