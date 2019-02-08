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Роман Курцын протестировал методику реанимации брака

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8 февраля 2019
На днях в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера романтической комедии Кирилла Плетнева «Семь ужинов». Роман Курцын и Полина Максимова сыграли супружескую пару на пороге развода. После пяти лет брака, в котором нет никаких общих интересов или, на худой конец, обязательств в виде детей, жена предлагает мужу разойтись. Встряхнувшись от такой новости, муж начинает искать пути примирения и предлагает супруге протестировать некую методику реанимации брака под кодовым названием «Семь ужинов».

Роман Курцын протестировал методику реанимации брака

Суть методики отображена в названии - супруги должны поужинать вместе семь раз в самых разнообразных условиях: в темноте, без одежды, в присутствии постороннего человека и так далее.

Роман Курцын протестировал методику реанимации брака
фото: Роман Курцын

Роман Курцын протестировал методику реанимации брака
фото: Полина Максимова

Первыми зрителями фильма стали Женя Малахова, Рената Пиотровски, Марюс Вайсберг, Анжелика Каширина, Рина Гришина и другие.

Роман Курцын протестировал методику реанимации брака
фото: Женя Малахова


Роман Курцын протестировал методику реанимации брака
фото: Рина Гришина со спутником

Роман Курцын протестировал методику реанимации брака
фото: Рената Пиотровски

Роман Курцын протестировал методику реанимации брака
фото: Марюс Вайсберг

Роман Курцын протестировал методику реанимации брака
фото: Анжелика Каширина

«Семь ужинов» в прокате с 14 февраля.

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Роман Курцын протестировал методику реанимации брака фотографии
Роман Курцын протестировал методику реанимации брака фотографии
Роман Курцын протестировал методику реанимации брака фотографии
Роман Курцын протестировал методику реанимации брака фотографии
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