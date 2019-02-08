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Ведущий шоу «Супершеф» объяснил, почему звёздам шоу-бизнеса приходится закрывать свои рестораны

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8 февраля 2019
Ведущий шоу «Супершеф» объяснил, почему звёздам шоу-бизнеса приходится закрывать свои рестораны

5 февраля в Москве состоялась презентация нового проекта телеканала «ЧЕ!» - кулинарного шоу «Супершеф». На мероприятии журналистов развлекали звезды телеканала Влад Чижов, Егор Пирогов, Юрий Сидоренко и ведущие шоу «Шутники».

Ведущий шоу «Супершеф» объяснил, почему звёздам шоу-бизнеса приходится закрывать свои рестораны
фото: Влад Чижов

Ведущий шоу «Супершеф» объяснил, почему звёздам шоу-бизнеса приходится закрывать свои рестораны
фото: Лена Усанова

Ведущий шоу «Супершеф» объяснил, почему звёздам шоу-бизнеса приходится закрывать свои рестораны
фото: Иван Пышненко

Ведущий шоу «Супершеф» объяснил, почему звёздам шоу-бизнеса приходится закрывать свои рестораны
фото: Егор Пирогов

Ведущий нового шоу – известный ресторатор Арам Мнацаканов – владелец собственной сети ресторанов в России и за рубежом. Вместе со своей командой неравнодушных кулинаров Арам будет колесить по просторам нашей необъятной Родины в поисках убыточных заведений общепита, пытаясь спасти их от банкротства всего за 24 часа. За это ничтожное время Араму и его помощникам предстоит найти и обезвредить слабые звенья в ряду сотрудников, разработать привлекательное меню и подкорректировать интерьер заведения.

«Весь смысл этого шоу – показать, на что способен человек, если у него есть мечта, есть желание. И когда люди видят, что ты можешь это сделать вот так и за такие сроки, они преображаются. Это передача жесткая, но она о большой любви, моей – к тем людям, которых я хочу изменить» - объяснил Арам.

Ведущий шоу «Супершеф» объяснил, почему звёздам шоу-бизнеса приходится закрывать свои рестораны

На презентации авторы шоу уточнили, что рестораны будут выбираться при помощи зрителей, которые пишут письма с просьбой переделать некоторые заведения. «Мы немного хитрим. Изначально приезжаем в заведение и говорим, что мы - проект про ремонт. Не говорим, что приедут ресторатор и шеф-повара, что будет смена концепции. За короткое время мы все исследуем, и уже потом приходит Арам, причем под видом простого посетителя» - рассказали авторы проекта.

Ведущий шоу «Супершеф» объяснил, почему звёздам шоу-бизнеса приходится закрывать свои рестораны


Ведущий шоу «Супершеф» объяснил, почему звёздам шоу-бизнеса приходится закрывать свои рестораны

Отвечая на вопросы журналистов, Арам объяснил локальные неудачи звёзд шоу-бизнеса, решивших стать рестораторами. По мнению Арама, ресторан или кафе требуют полной отдачи и грамотного управления, которые сложно обеспечить, будучи сильно занятым в других областях: «Это очень сложная история. Этому надо посвящать себя самого с утра до ночи. Всегда находится в той местности, где расположено заведение. Либо нанять очень грамотного управляющего. И то это сработает только в случае с какой-нибудь сетевой историей».

Шоу «Супершеф» стартует на телеканале «ЧЕ!» 15 февраля.
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