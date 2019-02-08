Ведущий шоу «Супершеф» объяснил, почему звёздам шоу-бизнеса приходится закрывать свои рестораны



фото: Влад Чижов



фото: Лена Усанова



фото: Иван Пышненко



фото: Егор Пирогов

5 февраля в Москве состоялась презентация нового проекта телеканала «ЧЕ!» - кулинарного шоу «Супершеф». На мероприятии журналистов развлекали звезды телеканалаи ведущие шоу «Шутники».Ведущий нового шоу – известный ресторатор– владелец собственной сети ресторанов в России и за рубежом. Вместе со своей командой неравнодушных кулинаров Арам будет колесить по просторам нашей необъятной Родины в поисках убыточных заведений общепита, пытаясь спасти их от банкротства всего за 24 часа. За это ничтожное время Араму и его помощникам предстоит найти и обезвредить слабые звенья в ряду сотрудников, разработать привлекательное меню и подкорректировать интерьер заведения.- объяснил Арам.На презентации авторы шоу уточнили, что рестораны будут выбираться при помощи зрителей, которые пишут письма с просьбой переделать некоторые заведения.- рассказали авторы проекта.Отвечая на вопросы журналистов, Арам объяснил локальные неудачи звёзд шоу-бизнеса, решивших стать рестораторами. По мнению Арама, ресторан или кафе требуют полной отдачи и грамотного управления, которые сложно обеспечить, будучи сильно занятым в других областях: