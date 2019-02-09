Внебрачная дочь Олега Ефремова рассказала об отношениях своих родителей

Отношения актера Олега Ефремова с журналисткой Ириной Мазурук – довольно громкая история. Дело в том, что Ефремов состоял в официальном браке с актрисой Лилией Толмачевой, когда начал сожительствовать с Мазурук. Тогда, в середине прошлого века это было неприемлемо. Однако актер не испугался упреков со стороны общества, и вскоре у пары родилась дочь Анастасия. Сейчас Анастасия Ефремова является президентом Благотворительного фонда отца и директором театрального фестиваля «ПостЕфремовское пространство». В программе «Наши люди» она поведала об отношениях родителей, которые бросили вызов советскому обществу.
Лилия Толмачева и Олег Ефремов разошлись полюбовно еще до того, как актер познакомился с Ириной Мазурук. Супруги сохранили дружеские отношения, общались по работе и не торопились оформлять развод.
«Он не развелся с Лилией Толмачевой, а тут моя мама нарисовалась. С Лилией он давно не жил, но все равно сохранял хорошие отношения. Разводы в то время были крайне сложным делом. Для моих родителей жить в незарегистрированном браке было нормально, они же богема», - рассказала дочь Ефремова.
фото: Олег Ефремов и Ирина Мазурук
Однако Ирина и Олег долго вместе не прожили. Они расстались, когда Анастасии было три года. С дочерью артист регулярно поддерживал связь. По словам Ефремовой, они с отцом были близки до самой его смерти. Более того, у Анастасии с отцом отношения были гораздо лучше, чем с матерью – Ириной Мазурук.
Анастасия призналась, что из-за расставания родителей у нее нет представления о полной семье. По словам дочери Ефремова, она до сих пор не понимает, как можно прожить всю жизнь с одним человеком. Олег Ефремов после отношений с Мазурук женился еще раз. Его избранницей стала актриса Алла Покровская. В этом браке у артиста родился сын Михаил Ефремов.