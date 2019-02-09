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Внебрачная дочь Олега Ефремова рассказала об отношениях своих родителей

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9 февраля 2019
Отношения актера Олега Ефремова с журналисткой Ириной Мазурук – довольно громкая история. Дело в том, что Ефремов состоял в официальном браке с актрисой Лилией Толмачевой, когда начал сожительствовать с Мазурук. Тогда, в середине прошлого века это было неприемлемо. Однако актер не испугался упреков со стороны общества, и вскоре у пары родилась дочь Анастасия. Сейчас Анастасия Ефремова является президентом Благотворительного фонда отца и директором театрального фестиваля «ПостЕфремовское пространство». В программе «Наши люди» она поведала об отношениях родителей, которые бросили вызов советскому обществу.

Внебрачная дочь Олега Ефремова рассказала об отношениях своих родителей

Лилия Толмачева и Олег Ефремов разошлись полюбовно еще до того, как актер познакомился с Ириной Мазурук. Супруги сохранили дружеские отношения, общались по работе и не торопились оформлять развод.

«Он не развелся с Лилией Толмачевой, а тут моя мама нарисовалась. С Лилией он давно не жил, но все равно сохранял хорошие отношения. Разводы в то время были крайне сложным делом. Для моих родителей жить в незарегистрированном браке было нормально, они же богема», - рассказала дочь Ефремова.

Внебрачная дочь Олега Ефремова рассказала об отношениях своих родителей
фото: Олег Ефремов и Ирина Мазурук

Однако Ирина и Олег долго вместе не прожили. Они расстались, когда Анастасии было три года. С дочерью артист регулярно поддерживал связь. По словам Ефремовой, они с отцом были близки до самой его смерти. Более того, у Анастасии с отцом отношения были гораздо лучше, чем с матерью – Ириной Мазурук.

Анастасия призналась, что из-за расставания родителей у нее нет представления о полной семье. По словам дочери Ефремова, она до сих пор не понимает, как можно прожить всю жизнь с одним человеком. Олег Ефремов после отношений с Мазурук женился еще раз. Его избранницей стала актриса Алла Покровская. В этом браке у артиста родился сын Михаил Ефремов.

Внебрачная дочь Олега Ефремова рассказала об отношениях своих родителей
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Внебрачная дочь Олега Ефремова рассказала об отношениях своих родителей фотографии
Внебрачная дочь Олега Ефремова рассказала об отношениях своих родителей фотографии
Внебрачная дочь Олега Ефремова рассказала об отношениях своих родителей фотографии
Внебрачная дочь Олега Ефремова рассказала об отношениях своих родителей фотографии
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