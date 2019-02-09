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Станислав Бондаренко развелся с женой из-за ее приступов ревности

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9 февраля 2019
33-летний Станислав Бондаренко, известный по таким сериалам, как «Талисман любви», «Верни мою любовь» и «Мамочки», стал героем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В эфире передачи актер рассказал о своих романах и сложном расставании с женой.

Станислав Бондаренко развелся с женой из-за ее приступов ревности

Впервые Станислав женился в 2008 году на актрисе Юлии Чиплиевой. В этом же году у них родился сын Марк. Супруги прожили вместе семь лет, после чего объявили о расставании. Тогда Станислав сообщил об этом в Инстаграме.

«Друзья, я хочу расставить все точки над i и закрыть вопрос, касающийся моей личной жизни - с начала 2015 года мы уже не вместе с Юлей Чиплиевой. Наше решение расстаться было обоюдным, просто мы не хотели его афишировать. Спасибо Юле за все, и, конечно же, за нашего любимого сына Марка. Я очень рад, что нам удалось сохранить хорошие отношения с Юлей», - написал Бондаренко.

Станислав Бондаренко развелся с женой из-за ее приступов ревности

В беседе с Борисом Корчевниковым актер объяснил, что причиной расставания с Юлией Чиплиевой стала её безосновательная ревность, из-за которой в семье часто случались разлады.

«Мы просто перестали слышать друг друга. Все время скандалили, кричали. Я помню, что наш сын Марк очень расстраивался, подходил, просил, чтобы мы не ссорились. В чем она меня только не обвиняла. Обвиняла и в изменах. Знаете, ведь партнеры в кино - это практически всегда девушки, и она меня очень ревновала. Но я никогда не изменял», - признался Станислав.

С Юлией артист поддерживает дружеские отношения, однако винит себя за то, что Марк растет без отца. По словам Станислава, он пытается уделять сыну достаточно времени, но это получается не всегда.

Совсем скоро Бондаренко станет отцом в очередной раз. Его возлюбленная Аурика ждет второго ребенка.

«Мы не будем называть пол ребенка. Пусть это остается маленькой тайной. Могу сказать, что, когда Аурика забеременела в первый раз, я очень хотел девочку. Мне казалось, что это совершенно другая любовь. Я оказался прав! Сын, разумеется, присутствовал на выписке. Он очень любит сестренку, и она его помнит, постоянно показывает пальчиком на его фотографию», - рассказал актер.

Станислав Бондаренко развелся с женой из-за ее приступов ревности

Станислав и Аурика познакомились в 2016 году, а в ноябре 2017-го у них родилась дочь Алексия.
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Станислав Бондаренко развелся с женой из-за ее приступов ревности фотографии
Станислав Бондаренко развелся с женой из-за ее приступов ревности фотографии
Станислав Бондаренко развелся с женой из-за ее приступов ревности фотографии
Станислав Бондаренко развелся с женой из-за ее приступов ревности фотографии
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