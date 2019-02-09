«Ему досталось очень большое хозяйство»: Андрей Смоляков высказался о работе Владимира Машкова

Режиссер Юрий Быков
и актер Андрей Смоляков
стали героями очередного выпуска онлайн-шоу «ОК на связи!». Как обычно, герои отвечали на самые популярные вопросы пользователей социальной сети «Одноклассники». В ходе беседы Быков и Смоляков в красках рассказали о съемках остросюжетной драмы «Завод»
.
Фильм Юрия Быкова «Завод» вышел в широкий прокат на этой неделе. По словам режиссера, сюжет картины - это история вечная, универсальная.
«Завод» - об очень яростном противостоянии двух совершенно разных людей. Эта история универсальна прежде всего потому, что она про отношения людей, которые по разным причинам получили какое-то жизненное благосостояние, и людей, которым, скажем так, не повезло получить это благосостояние. Это история вечная. Вечная именно потому, что не бывает той самой справедливости от природы, не бывает тех самых равных возможностей от природы и так далее»
, - поделился Быков.
Интересно, что сценарий фильма был написан еще давно, почти разу после съемок ленты «Дурак»
.
«Он долго искал путь воплощения в жизнь, в том числе и финансовый. Поэтому, когда сценарий был сформирован, там по сути дела ни на кого конкретно намечено ролей не было. Именно тогда, когда было понятно, что проект состоится, произошел режиссерский разбор персонажей. Из этого разбора достаточно быстро появились те артисты, которые потом сыграли роли. В тот момент, когда я понял, что проект состоится, предложения к артистам поступили быстро. В том числе и к Андрею Смолякову. И мы встречались, долго разговаривали. Но мне кажется, когда сценарий пишется под кого-то, можно попасть в ситуацию, когда человек вдруг не сможет сыграть. И тебе будет очень обидно, неловко и больно, и ты будешь себя перестраивать»
, - отметил режиссер.
Актер и режиссер поговорили с ведущим не только о кино, но и о театре. Андрей Смоляков служит в Московском театре Табакова. Он высказался о работе нового художественного руководителя театра Владимира Машкова
, который занял этот пост
после смерти Олега Павловича Табакова
.
«Теперь в театре художественный руководитель Владимир Львович Машков. Начали наше существование с того, что сделали спектакль «Матросская тишина», который когда-то делал Табаков еще со студентом, Владимиром Машковым. И вот такая премьера в театре родилась. Худрук - хороший. Ему досталось очень большое хозяйство. Многие считают, что театр Табакова - это маленький подвальчик, там уютно и тепло. Нет, это огромное хозяйство. Владимир сейчас это хозяйство уже освоил и начинает из него что-то лепить. Это две сцены, школа. Там много чего. У него забот прибавилось. У нас сохранен практически весь репертуар. «Матросская тишина» будет в феврале, будет идти три раза в месяц. Первые спектакли прошли очень хорошо. Но было такое впечатление, что зрительский зал стоял по колено в слезах. Это прекрасно»
, - отметил Смоляков.