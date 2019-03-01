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Марина Федункив рассказала, как спасала мужа от наркомании

1 марта
2019 год

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1 марта 2019
В недавнем интервью Марина Федункив рассказала о своей личной жизни. Актриса была замужем дважды, но ни один из этих браков не был счастливым.

Марина Федункив рассказала, как спасала мужа от наркомании

Первым мужем Марины стал ее однокурсник Сергей Щелчков. Брак распался спустя 12 лет – муж не смог вынести того, что Федункив добилась в профессии больше, чем он сам.

Второй брак артистки продлился 13 лет. У ее избранника, предпринимателя Михаила, была наркозависимость, а затем и алкоголизм. Хотя супруги развелись в 2017 году, причину расставания Федункив раскрыла лишь сейчас.

«Михаил был наркоманом, и я все 13 лет его спасала, а потом устала. Мы побороли стадию наркомании, но он начал замещать ее алкоголем. Стал сильно пить. Я верила, но поняла, что не в силах его изменить», - рассказала артистка.

По признанию Марины, в состоянии алкогольного опьянения муж становился очень агрессивным. Актриса перевезла Михаила к себе в Москву, потратила большие средства на его лечение, но ничего не помогло. Даже родители мужа уверяли ее, что этот брак обречен – он только мешает актрисе развиваться.

«Когда умерла его мама, мы приехали на похороны, и его отец сказал: «Марина, мне недолго осталось, чувствую, уйду за ней. Пусть мой сын тебе жизнь не портит, живет здесь». Через год отца не стало, Миша уехал его хоронить, и я попросила, чтобы он больше не приезжал», - поделилась Федункив.

Сейчас актриса не готова к новым отношениям. По мнению Федункив, ей нужен моральный отдых.

«Нужно выдохнуть, чтобы не перетаскивать горький опыт в новые отношения. Для этого необходимо время».
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Марина Федункив рассказала, как спасала мужа от наркомании фотографии
Марина Федункив рассказала, как спасала мужа от наркомании фотографии
Марина Федункив рассказала, как спасала мужа от наркомании фотографии
Марина Федункив рассказала, как спасала мужа от наркомании фотографии
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