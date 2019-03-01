Марина Федункив рассказала, как спасала мужа от наркомании

В недавнем интервью Марина Федункив
рассказала о своей личной жизни. Актриса была замужем дважды, но ни один из этих браков не был счастливым.
Первым мужем Марины стал ее однокурсник Сергей Щелчков. Брак распался спустя 12 лет – муж не смог вынести того, что Федункив добилась в профессии больше, чем он сам.
Второй брак артистки продлился 13 лет. У ее избранника, предпринимателя Михаила, была наркозависимость, а затем и алкоголизм. Хотя супруги развелись в 2017 году, причину расставания Федункив раскрыла лишь сейчас.
«Михаил был наркоманом, и я все 13 лет его спасала, а потом устала. Мы побороли стадию наркомании, но он начал замещать ее алкоголем. Стал сильно пить. Я верила, но поняла, что не в силах его изменить»
, - рассказала артистка.
По признанию Марины, в состоянии алкогольного опьянения муж становился очень агрессивным. Актриса перевезла Михаила к себе в Москву, потратила большие средства на его лечение, но ничего не помогло. Даже родители мужа уверяли ее, что этот брак обречен – он только мешает актрисе развиваться.
«Когда умерла его мама, мы приехали на похороны, и его отец сказал: «Марина, мне недолго осталось, чувствую, уйду за ней. Пусть мой сын тебе жизнь не портит, живет здесь». Через год отца не стало, Миша уехал его хоронить, и я попросила, чтобы он больше не приезжал»
, - поделилась Федункив.
Сейчас актриса не готова к новым отношениям. По мнению Федункив, ей нужен моральный отдых.
«Нужно выдохнуть, чтобы не перетаскивать горький опыт в новые отношения. Для этого необходимо время»
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