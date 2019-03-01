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Константин Хабенский помог Михаилу Пореченкову жениться

1 марта
2019 год

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1 марта 2019
Актер Михаил Пореченков уже почти 20 лет счастлив в браке со своей женой Ольгой. Вместе они воспитывают троих детей – двух сыновей Михаила и Петра и дочь Марию. Но если бы однажды Ольга не добилась бы встречи с Пореченковым, то все могло быть по-другому. Близкий друг и коллега актера Андрей Зибров поделился воспоминаниями о знакомстве супругов Пореченковых.

Константин Хабенский помог Михаилу Пореченкову жениться

«Оля проявила недюжинные способности, чтобы завоевать моего друга. Мы ведь тогда уже стали известными и быстро избаловались вниманием противоположного пола. И вдруг на вахте театра кто-то начал оставлять разные игривые подарки для Миши. То холщовый мешочек с фривольной надписью на тему секса, в котором лежали разукрашенные апельсины и яблоки. То фото в рамке, где запечатлена деревенская дорога, а на ней - собачья свадьба: кобель лихо залез на суку, а внизу подписано, что это, дескать, от поклонницы вашего таланта», - рассказал Зибров.

Пришла пора пригласить актера на свидание. Ольга попросила помощи у еще одного друга Пореченкова – Константина Хабенского. Тогда, в 1999-м, они вместе придумали целую схему, как заманить актера на встречу.

«Наш театр отправили на гастроли в Мурманск. И настойчивая Ольга решила и там навестить Мишу. Причем заранее взяла в сообщники нашего третьего друга, Костю Хабенского. Попросила передать Пореченкову, что его разыскивает некая сумасшедшая журналистка из Питера, которая хочет прилететь в столицу Заполярья, чтобы взять у него интервью. Свидание с Мишей Оля и Костя условились назначить на тот день, когда у нас был выходной. Мы заранее затарились пивком, сидели, выпивали, и вдруг Хабенский заявляет: «Тебя, Миш, сегодня на главной площади будет ждать та самая репортерша». - «Что-то я не хочу в таком состоянии к ней идти, - заартачился Михаил. - Может, ну ее на фиг?». Но Костя настаивал: «Как это не хочу? Она вторые сутки ждет. Иди!», - поделился друг артиста.

Константин Хабенский помог Михаилу Пореченкову жениться

По словам Зиброва, все случилось очень быстро. Пореченков буквально на сутки отлучился, а потом вернулся уже окольцованным.
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Константин Хабенский помог Михаилу Пореченкову жениться фотографии
Константин Хабенский помог Михаилу Пореченкову жениться фотографии
Константин Хабенский помог Михаилу Пореченкову жениться фотографии
Константин Хабенский помог Михаилу Пореченкову жениться фотографии
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