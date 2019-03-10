«Мы довольно давно живем отдельно»: Ксения Собчак и Максим Виторган расстались

Накануне международного женского праздника Ксения Собчак
и Максим Виторган
решили положить конец правдивым слухам и заявили о расставании. Официальное сообщение супруги опубликовали на своих страницах в Инстаграме
:
«Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган».
Впервые слухи о разладе в семье Виторгана и Собчак поползли осенью прошлого года, когда телеведущую стали часто замечать в обществе режиссера Константина Богомолова
. Который недавно развёлся с Дарьей Мороз
после 8-летнего брака.