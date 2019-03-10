«России и Украине невыгодно быть враждующими странами»: Сергей Полунин объяснил всё

Омываемый со всех сторон скандалами артист балета Сергей Полунин стал гостем передачи Дмитрия Борисова «Эксклюзив», где рассказал о причинах, побудивших его набить портрет Путина на груди, о последствиях этого поступка, о разнице ценностей в России и на Западе, об увольнении из Парижской оперы и о сотрудничестве с Адриано Челентано.
Об отношении к чужому мнению
«Когда я уходил из лондонского Королевского балета, мне было важно мнение моих родителей, но я посчитал, что важнее все-таки моё собственное мнение. Если ты зависишь от других людей, ты не можешь делать то, что должен сделать. Когда я освободился от зависимости родительских эмоций, всё остальное стало менее важно. Я только на свои эмоции и интуицию полагаюсь».
Об уходе из Королевского балета
«Страшно уходить, всегда страшно. Особенно, когда совершаешь какие-то серьезные поступки, ты можешь или полностью себя разрушить, или тебя это на новый уровень выведет. И ты идёшь по такой грани, и становится страшно, когда думаешь, что всё ушло, пол из под твоих ног как-будто уезжает, и ты проваливаешься в пропасть и не знаешь, что будет. И особенно это страшно для окружающих».
«Когда я уходил, я видел свою какую-то правду и знал, куда я хочу дойти. Но все медиа увели меня в какое-то другое направление, начав писать: «Наркотики, плохой парень, вечеринки». И я, читая это, подумал: «Значит, я такой и есть. Значит, мне надо быть таким». Эта энергетика очень сильна, и она меня даже, я бы сказал, сбила с пути. Я повелся на их правду, а не на свою. Когда я уходил, я хотел сниматься в кино, участвовать в передачах, сниматься в рекламе, хотел попробовать себя в модной индустрии. Я хотел путешествовать. Меня не отпускали танцевать в других театрах, я всегда сидел в зале и на сцене королевского балета, но я не видел другого мира. Мне интересно было посмотреть, а что там? И когда я уходил, то именно с такой целью - раскрыть для себя больше. Но я был не готов к тому, что случится, к прессе. Как правильно реагировать на это. Это сбивает с толку, если тебя не окружают правильные люди или твоя команда».
О татуировке с Путиным
«Когда я сделал татуировку - это был день выборов, я был в Англии на тот момент, было очень много негативной прессы об одном человеке. Моя интуиция говорила мне, что то, что пишут - это неправда. Я сам в своё время попадал под давление прессы, и я знаю, как это энергетически тяжело. На тот момент я ощущал себя очень сильным энергетически. И мне захотелось таким образом защитить человека. Я сделал татуировку, потому что у меня есть кулон с ангелом и надписью «Спаси и Сохрани» и он висит над Владимиром Путиным. Это то, что я могу сделать для какой-то защиты человека.
Место, где я сделал татуировку - цыганский табор, они с политикой не связаны, поэтому они никак не отреагировали на мой выбор татуировки. Просто сказали «Без проблем».
О реакции запада на татуировку и на последующие странные высказывания Полунина в Инстаграме
«Я начинал это с очень хорошими побуждениями и с правильными мыслями, что мы должны любить друг друга. Но в ответ я получил сильный негатив, отказ от многих журналов. В принципе всё, что связано с Западом, было для меня закрыто. Уговаривали отказаться от этой позиции и перестать поддерживать Путина. Для меня это было очень странно, потому что как раз о любви шла речь. Ведь я набивал татуировку по человеческим причинам, а не по политическим. Я не политик, не знаю, что там происходит. Я очень хорошо запомнил себя в детстве. Я любил природу, я защищал природу, я был вегетарианцем, и когда я видел Владимира Путина, почему-то я видел только хорошее. Это не было ни с чем связано. Внутри себя я всегда защищал его, чтобы кто ни говорил».
О разнице ценностей в России и на Западе
«В России, я считаю, правильные ценности подаются, и правильное поведение людей. На Западе очень много толерантности стало, и нельзя ничему сказать «нет». Всё, чтобы ни давали людям, всё должно приниматься. И это ухудшает стиль жизни, мне кажется, что это приведет к вымиранию народов, и это неправильные ценности».
Об увольнении из парижской оперы
«Это было опубликовано сразу же после моего поста в Инстаграме (в котором Полунин призывал давать пинка всем «жирным» и прочим «лентяям», чтобы мотивировать их на общую физподготовку - прим. ред.). Во-первых, люди очень серьезно относятся к Инстаграму, а во-вторых, к жизни. Я считаю, что мы должны чуть больше играть в жизни, как дети. В Париже началось всё заранее, задолго до моих постов. Когда я хочу выступить в театре, это всегда невыгодно другим танцовщикам. И они начинают союзы собирать. Так меня выгнали из двух театров - без всяких там постов. Людям невыгодно, чтобы кто-то извне приходил в их экосистему и выступал. Им это не надо».
О полном ограничений мире балета
«Когда я сделал свою первую татуировку, тут же собрали всю труппу театра и всем им запретили впредь делать татуировки. Мир балета - странный. Слишком узкие рамки, шаг вправо, шаг влево - расстрел. Даже я, когда смотрел на сцене не в ту сторону, мне говорили: «А почему ты влево посмотрел, а не вправо?». Балетный мир установил такие рамки еще лет сто назад. И до сих пор по ним живёт».
О планах на настоящее и будущее
«Сейчас, я думаю, я сконцентрируюсь на создании своих проектов и создании балета таким, каким я его вижу. У меня есть супер-команда, люди, которые в меня верят и помогают мне. Мне не нужны другие театры, я могу выступать на других площадках, я буду пытаться танец и балет вывести к массам. Танец раскрывает душу человека, и элита многие годы скрывала этот танец от массы».
О России и Украине
«Я всегда хотел стать артистом и получить возможность мирить страны. И Россия, и Украина для меня важны, они мои родные, я хотел бы видеть их объединёнными. Потому что не выгодно ни России, ни Украине быть враждующими странами. Мне обидно, когда я слышу очень много негатива по отношению к русским, опять создали медиа такую атмосферу негатива искусственную, и мне это больно, неприятно. И, возможно, во вред себе и каким-то своим проектам я решил, что я не буду давать Россию в обиду. Я всегда молча слушал, когда кто-то, кто даже никогда не приезжал в Россию и ничего толком не понимает, говорил о ней что-то негативное. Я слушал это молча, защищая внутри. Но это всё накапливалось, накапливалось. И больше я этого делать не буду».
О знакомстве с Челентано
«Я познакомился недавно с Челентано, он оказался мой фанат, а я, понятное дело, его фанат с детства. Он пригласил меня к себе на передачу, где я танцевал номер под его песню. Мы будем сотрудничать в дальнейшем, может проект какой-то сделаем вместе».