Сергея Фролова выгнали из собственной квартиры

Российский актер Сергей Фролов
стал жертвой обмана «Международного кредитного бюро». Сегодня директор актера Наталья Грановская опубликовала пост в Фейсбуке
, где рассказала, что на днях Сергея с женой и детьми выселили из их собственной квартиры.
«6 марта примерно в 11-30 утра неизвестные взломали замки в квартире, где Сергей проживает с женой и ребёнком; Сергей вызвал полицию, полиция приехала. После взлома в квартире оказалось два судебных пристава, один из которых в тамбуре избил директора актёра (то есть меня); дама, представившая представителем новых собственников, вела себя крайне агрессивно, впоследствии напала на жену и сына Сергея.
В обоих случаях Сергей был заблокирован в квартире и физически не мог защитить женщин и ребёнка.
Приставы не дали собрать личные вещи и документы семьи, не завершили опись имущества и ретировались, выкинув Сергея на мороз в домашней одежде»
, - написала директор актера.
Дело в том, что раньше эта квартира принадлежала матери Фролова. Она взяла кредит под залог жилья, но выплатить долг не успела. После смерти матери квартира была выставлена на торги. Вероятно, без ведома Сергея.
Сейчас Фролов с семьей вынужден скитаться по друзьям. Грановская организовала сбор средств для семьи Фроловых, потому что им понадобится довольно много средств на экспертизы и судебные разбирательства, а также призвала привлечь внимание общественности к этой резонансной ситуациии.
«Признание Сергея Фролова потерпевшим по уголовному делу с признанием квартиры вещественным доказательством по нему - единственный способ прекратить беспредел, который начался 6 марта и вплоть до сегодняшнего дня (10 марта) продолжается.
Сергей не брал никаких кредитов, а на судебные заседания по иску, на основе которого приставы попытались отобрать квартиру, его вообще не вызывали»
.