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47-летняя Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

11 марта
2019 год

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11 марта 2019
Вчера звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк познакомила своих подписчиков с новым членом своей семьи. Актриса поделилась в Инстаграме фотографией обложки нового номера журнала «Hello!», где она позирует с мужем и маленькой дочерью.

47-летняя Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Оказывается, четыре месяца назад у 47-летней Анастасии Заворотнюк и ее 48-летнего мужа Петра Чернышева родился ребенок. Девочку назвали Милой.

«Знакомьтесь, Мила Чернышева», - написала Заворотнюк.

В интервью Анастасия призналась, что о ее беременности знали только ее муж и дети от первого брака - 23-летняя Анна и 18-летний Майк.

47-летняя Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Также актриса рассказала, что мечтать о маленькой дочери она начала после встречи с младшей дочерью Татьяны Навки на премьере ледового шоу «Руслан и Людмила».

«И вот премьера. В финале на лед выходит маленькая Надя Пескова - очаровательный ребенок с огромными синими глазами, косичками. И в этот момент волнение отпустило меня, вместе с радостью вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки. Внутри созрела решимость, все кричало: «Дайте мне это!».
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47-летняя Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз фотографии
47-летняя Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз фотографии
47-летняя Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз фотографии
47-летняя Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз фотографии
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