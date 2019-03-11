47-летняя Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Вчера звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк
познакомила своих подписчиков с новым членом своей семьи. Актриса поделилась в Инстаграме фотографией
обложки нового номера журнала «Hello!», где она позирует с мужем и маленькой дочерью.
Оказывается, четыре месяца назад у 47-летней Анастасии Заворотнюк и ее 48-летнего мужа Петра Чернышева
родился ребенок. Девочку назвали Милой.
«Знакомьтесь, Мила Чернышева»
, - написала Заворотнюк.
В интервью Анастасия призналась, что о ее беременности знали только ее муж и дети от первого брака - 23-летняя Анна и 18-летний Майк.
Также актриса рассказала, что мечтать о маленькой дочери она начала после встречи с младшей дочерью Татьяны Навки
на премьере ледового шоу «Руслан и Людмила».
«И вот премьера. В финале на лед выходит маленькая Надя Пескова - очаровательный ребенок с огромными синими глазами, косичками. И в этот момент волнение отпустило меня, вместе с радостью вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки. Внутри созрела решимость, все кричало: «Дайте мне это!»
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