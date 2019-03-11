49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз

Сегодня 49-летняя Дженнифер Лопес
прозрачно намекнула, что скоро она и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес, сыграют свадьбу. Актриса опубликовала в Инстаграме фото
роскошного кольца и сопроводила его множеством эмодзи с сердечками.
Родригес же сказал прямо:
«Она сказала «Да!»
, - написал он, поделившись тем же самым снимком
.
Слухи о скорой помолвке Лопес и Родригеса ходили давно. В феврале, когда пара отметила двухлетнюю годовщину, вопросы о свадьбе участились, но Джей Ло отвечала, что к замужеству не стремится.
Дженнифер уже была замужем три раза. Первый брак актрисы продлился всего 11 месяцев, тогда ее избранником стал обычный официант Охани Ноа. Вторым мужем Лопес стал танцор Крис Джадд, а третьим - певец и актер Марк Энтони, от которого актриса родила двойняшек Макса и Эмму. Алекс тоже уже состоял в браке и воспитывает двоих дочерей - Наташу и Эллу.