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49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз

11 марта
2019 год

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11 марта 2019
Сегодня 49-летняя Дженнифер Лопес прозрачно намекнула, что скоро она и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес, сыграют свадьбу. Актриса опубликовала в Инстаграме фото роскошного кольца и сопроводила его множеством эмодзи с сердечками.

49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз

Родригес же сказал прямо:

«Она сказала «Да!», - написал он, поделившись тем же самым снимком.

Слухи о скорой помолвке Лопес и Родригеса ходили давно. В феврале, когда пара отметила двухлетнюю годовщину, вопросы о свадьбе участились, но Джей Ло отвечала, что к замужеству не стремится.

Дженнифер уже была замужем три раза. Первый брак актрисы продлился всего 11 месяцев, тогда ее избранником стал обычный официант Охани Ноа. Вторым мужем Лопес стал танцор Крис Джадд, а третьим - певец и актер Марк Энтони, от которого актриса родила двойняшек Макса и Эмму. Алекс тоже уже состоял в браке и воспитывает двоих дочерей - Наташу и Эллу.
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49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз фотографии
49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз фотографии
49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз фотографии
49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз фотографии
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