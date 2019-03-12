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Татьяна Веденеева рассказала, как потеряла ребенка

12 марта
2019 год

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12 марта 2019
Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева стала героиней программы «Секрет на миллион», где раскрыла некоторые подробности своей личной жизни.

Татьяна Веденеева рассказала, как потеряла ребенка

В беседе с Лерой Кудрявцевой актриса рассказала, что ушла от своего первого супруга, художника Валерия Шапошникова, из-за путевки на Канарские острова. Эту поездку для актрисы организовал Юрий Бегалов, который позже стал вторым мужем Веденеевой. По словам Татьяны, ее подкупила щедрость мужчины.

Спустя три года они поженились. Ради него Веденеева бросила карьеру и уехала во Францию. Супруги прожили вместе 15 лет, объездили вместе полмира. Однако родительского счастья Татьяна и Юрий не познали. В эфире передачи «Секрет на миллион» Татьяна призналась, что у них с Юрием мог родиться ребенок, но судьба распорядилась иначе.

Татьяна Веденеева рассказала, как потеряла ребенка

Будучи на четвертом месяце беременности, актриса поехала с мужем на рыбалку, где с обрыва упала в воду.

«Через два дня на Лазурный берег приехала моя любимая певица Тина Тёрнер. Это было под Марселем, нужно было ехать два часа на машине. Я Юрия уговорила, и мы поехали. Я говорю: «Давай мы поедем и там останемся ночевать. Переночуем в гостинице, а потом вернемся, я успею отдохнуть». Но мы так завелись на этом концерте, что решили поехать домой ночью», - рассказала

Из-за стресса и долгой тряски актриса лишилась ребенка. Супруги думали над тем, чтобы снова попробовать завести детей, но в итоге приняли решение разойтись.

«Появилась какая-то другая женщина помоложе, которая поехала с ним на рыбалку и забеременела. А потом выяснилось, что мальчик. Ну и все, я сама ему предложила…».

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Татьяна Веденеева рассказала, как потеряла ребенка фотографии
Татьяна Веденеева рассказала, как потеряла ребенка фотографии
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