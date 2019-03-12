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«Я соскучился»: Михаил Шац возвращается на телевидение

12 марта
2019 год

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12 марта 2019
Актер и телеведущий Михаил Шац уже более двух лет не появлялся на ТВ. Когда его не позвали работать над перезапуском шоу ««Слава Богу, ты пришел!», он очень огорчился и заявил, что больше на телевидение не вернется. Но совсем скоро мы снова увидим Шаца на телеканале СТС, он стал ведущим нового юмористического шоу «Дело было вечером». В недавнем интервью актер признался, что давно этого ждал.

«Я соскучился»: Михаил Шац возвращается на телевидение

«Возвращаться сложно. Но, если честно, не делать этого еще сложнее. Иду с открытой душой и большими надеждами. Знаете, понимание, что я соскучился, на самом деле пришло уже давно. Слишком много времени посвятил телевидению, и оно прочно вошло в мою жизнь», - поделился Шац.

К спаду собственной популярности Михаил отнесся спокойно, но сейчас готов с новыми силами браться за работу.

«Это проходящая вещь. Невозможно все время хайповать. Плюс надо заниматься тем, чем хочется: мне сейчас, к примеру, импонирует жанр стендапа».

«Думаю, я в отличной форме. Работать на живую аудиторию, которая находится в полуметре, легким делом не назовешь. С другой стороны, доброжелательность и любовь тоже чувствуются острее», - поделился шоумен.

Шац объяснил, что согласился работать над этим проектом из-за отсылки к «Хорошим шуткам». В шоу «Дело было вечером» тоже соревнуются известные люди в домашней атмосфере.

В каждом выпуске «Дело было вечером» встречаются две команды звёзд под руководством капитанов - обычных зрителей. В финале передачи капитан команды победителей выбирает одну звезду, с которой продолжит бороться за главный денежный приз - 500 000 рублей. В случае победы половину суммы забирает капитан, а остальные 50% получает звездный участник, чтобы передать выигранную сумму в благотворительный фонд.
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«Я соскучился»: Михаил Шац возвращается на телевидение фотографии
«Я соскучился»: Михаил Шац возвращается на телевидение фотографии
«Я соскучился»: Михаил Шац возвращается на телевидение фотографии
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