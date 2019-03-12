«Я соскучился»: Михаил Шац возвращается на телевидение

Актер и телеведущий Михаил Шац
уже более двух лет не появлялся на ТВ. Когда его не позвали работать над перезапуском шоу ««Слава Богу, ты пришел!»
, он очень огорчился и заявил, что больше на телевидение не вернется
. Но совсем скоро мы снова увидим Шаца на телеканале СТС, он стал ведущим нового юмористического шоу «Дело было вечером». В недавнем интервью актер признался, что давно этого ждал.
«Возвращаться сложно. Но, если честно, не делать этого еще сложнее. Иду с открытой душой и большими надеждами. Знаете, понимание, что я соскучился, на самом деле пришло уже давно. Слишком много времени посвятил телевидению, и оно прочно вошло в мою жизнь»
, - поделился Шац.
К спаду собственной популярности Михаил отнесся спокойно, но сейчас готов с новыми силами браться за работу.
«Это проходящая вещь. Невозможно все время хайповать. Плюс надо заниматься тем, чем хочется: мне сейчас, к примеру, импонирует жанр стендапа».
«Думаю, я в отличной форме. Работать на живую аудиторию, которая находится в полуметре, легким делом не назовешь. С другой стороны, доброжелательность и любовь тоже чувствуются острее»
, - поделился шоумен.
Шац объяснил, что согласился работать над этим проектом из-за отсылки к «Хорошим шуткам». В шоу «Дело было вечером» тоже соревнуются известные люди в домашней атмосфере.
В каждом выпуске «Дело было вечером» встречаются две команды звёзд под руководством капитанов - обычных зрителей. В финале передачи капитан команды победителей выбирает одну звезду, с которой продолжит бороться за главный денежный приз - 500 000 рублей. В случае победы половину суммы забирает капитан, а остальные 50% получает звездный участник, чтобы передать выигранную сумму в благотворительный фонд.