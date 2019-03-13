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«Не со зла она, просто хитро**пая»: Сергей Шнуров посвятил стихи Ксении Собчак

13 марта
2019 год

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13 марта 2019
На днях Максим Виторган и Ксения Собчак были вынуждены объявить о своём расставании публично после нескольких месяцев сплетен в СМИ. О причинах развода Виторган и Собчак молчат, хотя совсем недавно актер разбил нос режиссеру Константину Богомолову якобы из-за его тайных встреч с Ксенией.

«Не со зла она, просто хитро**пая»: Сергей Шнуров посвятил стихи Ксении Собчак

Более того, буквально вчера Ксения Собчак и бывшая жена Богомолова – актриса Дарья Мороз – повздорили в соцсети. Собчак опубликовала длинный философский пост о том, как важно уметь прощать и просить прощения, а Мороз в ответ написала, что строчить заумные посты – это глупо.

«Не со зла она, просто хитро**пая»: Сергей Шнуров посвятил стихи Ксении Собчак
фото: Дарья Мороз и Константин Богомолов

«Как же я не люблю многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода многозначительные.. На мой вкус это глупо и пошло.. Не та площадка да и вообще...», - заявила актриса.

Ксения же, в свою очередь, завуалировано раскритиковала Дарью в своем новом посте: «У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим».

Все эти резонансные события вокруг персоны Ксении Собчак вдохновили летописца светской хроники Сергея Шнурова на очередной фельетон. Он опубликовал в Инстаграме стихотворение, в котором в свойственной ему манере высмеял телеведущую.

«Новости читаю, там везде про Ксюху,
Я бельё чужое ненавижу нюхать,
И вообще совсем не профессор в этом,
Но выступлю её я апологетом.
Строила любовь, а вышло, как обычно,
В стиле рококо околостоличном.
Направления разные, но а суть едва,
Чтоб она ни делала, всё один дом два.
Траги-драма-фарс в духе «я х***»,
Как актрисой я восхищаюсь ею.
Журналист, политик, блогер и эм си,
Знает вся Россия, кого ни спроси.
Стильная и сильная, на глубоких щах,
Кто сравнится с нею в правильных вещах?
С благодарностью и любовью всё
И везде, и всем, мудрости несёт,
Честно, от души и глазами хлопая,
Не со зла она, просто хитро**пая».
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«Не со зла она, просто хитро**пая»: Сергей Шнуров посвятил стихи Ксении Собчак фотографии
«Не со зла она, просто хитро**пая»: Сергей Шнуров посвятил стихи Ксении Собчак фотографии
«Не со зла она, просто хитро**пая»: Сергей Шнуров посвятил стихи Ксении Собчак фотографии
«Не со зла она, просто хитро**пая»: Сергей Шнуров посвятил стихи Ксении Собчак фотографии
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