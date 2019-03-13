«Не со зла она, просто хитро**пая»: Сергей Шнуров посвятил стихи Ксении Собчак

«Новости читаю, там везде про Ксюху,
Я бельё чужое ненавижу нюхать,
И вообще совсем не профессор в этом,
Но выступлю её я апологетом.
Строила любовь, а вышло, как обычно,
В стиле рококо околостоличном.
Направления разные, но а суть едва,
Чтоб она ни делала, всё один дом два.
Траги-драма-фарс в духе «я х***»,
Как актрисой я восхищаюсь ею.
Журналист, политик, блогер и эм си,
Знает вся Россия, кого ни спроси.
Стильная и сильная, на глубоких щах,
Кто сравнится с нею в правильных вещах?
С благодарностью и любовью всё
И везде, и всем, мудрости несёт,
Честно, от души и глазами хлопая,
Не со зла она, просто хитро**пая».