Анастасия Заворотнюк объяснила, почему никто не видел ее беременной

Три дня назад 47-летняя Анастасия Заворотнюк
удивила общественность новостью о том, что четыре месяца назад у нее родилась дочь Мила
. Появились слухи, что Анастасия и ее муж Петр Чернышев воспользовались услугами суррогатной матери, ведь никто не видел актрису беременной. Однако Заворотнюк развенчала все мифы в интервью журналу «Hello!».
«Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я не делала фотографий во время беременности. Я никого не сужу, но лично для меня это неприемлемо. Это такой интимный момент. Я не снималась ни во время первой, ни во время второй беременности»
, - рассказала актриса.
По словам Анастасии, во время беременности она была окружена заботой близких. О ее интересном положении знали только муж и дети от первого брака – Анна и Майкл. Петр и Майкл даже поехали в роддом вместе с актрисой.
«У меня трое таких разных детей! И когда я держу на руках маленькую Милу, я вижу в ней и Аню, и Майкла, это какой-то невероятный дар!»
, - поделилась эмоциями Заворотнюк.