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Анастасия Заворотнюк объяснила, почему никто не видел ее беременной

13 марта
2019 год

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13 марта 2019
Три дня назад 47-летняя Анастасия Заворотнюк удивила общественность новостью о том, что четыре месяца назад у нее родилась дочь Мила. Появились слухи, что Анастасия и ее муж Петр Чернышев воспользовались услугами суррогатной матери, ведь никто не видел актрису беременной. Однако Заворотнюк развенчала все мифы в интервью журналу «Hello!».

Анастасия Заворотнюк объяснила, почему никто не видел ее беременной

«Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я не делала фотографий во время беременности. Я никого не сужу, но лично для меня это неприемлемо. Это такой интимный момент. Я не снималась ни во время первой, ни во время второй беременности», - рассказала актриса.

По словам Анастасии, во время беременности она была окружена заботой близких. О ее интересном положении знали только муж и дети от первого брака – Анна и Майкл. Петр и Майкл даже поехали в роддом вместе с актрисой.

Анастасия Заворотнюк объяснила, почему никто не видел ее беременной

«У меня трое таких разных детей! И когда я держу на руках маленькую Милу, я вижу в ней и Аню, и Майкла, это какой-то невероятный дар!», - поделилась эмоциями Заворотнюк.
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Анастасия Заворотнюк объяснила, почему никто не видел ее беременной фотографии
Анастасия Заворотнюк объяснила, почему никто не видел ее беременной фотографии
Анастасия Заворотнюк объяснила, почему никто не видел ее беременной фотографии
Анастасия Заворотнюк объяснила, почему никто не видел ее беременной фотографии
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