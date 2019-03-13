Эмбер Херд рассказала, как призналась родителям в бисексуальности

Американская актриса Эмбер Херд
в перерывах между скандалами
и судами
со своими бывшем мужем Джонни Деппом
остается активной участницей светской жизни Голливуда. Недавно она побывала на медиафестивале South by Southwest в Техасе, где в одном из интервью рассказала, как ее родители восприняли новость о бисексуальности дочери.
«Я родом из Остина, штат Техас. Мой отец — настоящий техасец, он добрый человек с юга страны
, - поделилась Херд. - Я выросла в религиозной семье. Будучи открытой лесбиянкой, атеисткой и вегетарианкой, я рассказывала об этом родителям, о том, что была влюблена в женщину. И поначалу видела только их слезы. Они не знали, как это принять, потому что мое признание не соответствовало их системе восприятия, где все было либо хорошо, либо плохо
».
С 2008 по 2011 год Эмбер встречалась с девушкой-фотографом Тасей Ван Ри, а в 2010 году совершила официальный каминг-аут. Родители долго не могли смириться с этим фактом, но впоследствии все-таки приехали поддержать ее на церемонии международного кинофестиваля Dallas International Film Festival, традиционно лояльного к представителям секс-меньшинств.
«И вот я получаю эту ЛГБТ-награду
, - вспоминает актриса, - а родители сидят в первом ряду. Поведение, взгляды и отношения людей могут измениться
».
Сейчас Эмбер Херд ни с кем не встречается. Скандальный развод с Джонни Деппом и бурный роман с Илоном Маском побудили актрису сделать перерыв в отношениях.