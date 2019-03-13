Эмбер Херд рассказала, как призналась родителям в бисексуальности

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Не сошлись характерами с режиссером

Актер стал ведущим нового шоу на СТС

Актриса поделилась подробностями личной жизни в программе «Секрет на миллион»

11 марта

49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз

И вновь на те же грабли