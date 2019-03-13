Джулианну Мур уволили со съемок фильма

Американская актриса Мелисса МакКарти
получила номинацию на «Оскар» за главную роль в биографической драме «Сможете ли вы меня простить?»
, но в конце концов уступила Оливии Колман
(«Фаворитка»
). Мало кто знает, но эту роль изначально должна была играть другая звезда Голливуда - Джулианна Мур
, которая была уволена со съемок еще на подготовительном этапе. Об этом актриса рассказала в эфире шоу Энди Коэна
Watch What Happens Live.
«На самом деле меня уволили
, - объяснила Мур. - Режиссер фильма Мариэль Хеллер уволила меня. Вот такая правда. Мне кажется, ей просто не нравилось то, что я делаю. К счастью, мы были только в начале работы, репетировали, «прогоняли» сценарий. Тогда и выяснилось, что у нас с Мариэль слишком разные представления о том, какой должна быть моя героиня. И в итоге она решила меня уволить. К слову, я до сих пор не смотрела фильм. Для меня эта история все еще очень болезненна
».
Далее ведущий спросил у актрисы, что она думает о МакКарти, которая в итоге пришла на ее место.
«Я люблю Мелиссу МакКарти
, - призналась Джулианна. - Я преклоняюсь перед ней. Она фантастическая, и поэтому я уверена, что сыграла она прекрасно… Что, разумеется, делает для меня ситуацию еще более неприятной. До этого меня увольняли лишь однажды, когда мне было 15 лет и я работала продавцом йогуртов. Так что, да, я сложно переживаю эту ситуацию
».
Джулианна Мур удостоена премии «Оскар» в 2014 году за картину о болезни Альцгеймера «Всё ещё Элис»
. На настоящий момент последней её работой в кино является триллер Джо Райта «Женщина в окне»
.