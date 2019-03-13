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Джулианну Мур уволили со съемок фильма

13 марта
2019 год

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13 марта 2019
Американская актриса Мелисса МакКарти получила номинацию на «Оскар» за главную роль в биографической драме «Сможете ли вы меня простить?», но в конце концов уступила Оливии Колман («Фаворитка»). Мало кто знает, но эту роль изначально должна была играть другая звезда Голливуда - Джулианна Мур, которая была уволена со съемок еще на подготовительном этапе. Об этом актриса рассказала в эфире шоу Энди Коэна Watch What Happens Live.

Джулианну Мур уволили со съемок фильма

«На самом деле меня уволили, - объяснила Мур. - Режиссер фильма Мариэль Хеллер уволила меня. Вот такая правда. Мне кажется, ей просто не нравилось то, что я делаю. К счастью, мы были только в начале работы, репетировали, «прогоняли» сценарий. Тогда и выяснилось, что у нас с Мариэль слишком разные представления о том, какой должна быть моя героиня. И в итоге она решила меня уволить. К слову, я до сих пор не смотрела фильм. Для меня эта история все еще очень болезненна».

Далее ведущий спросил у актрисы, что она думает о МакКарти, которая в итоге пришла на ее место.

«Я люблю Мелиссу МакКарти, - призналась Джулианна. - Я преклоняюсь перед ней. Она фантастическая, и поэтому я уверена, что сыграла она прекрасно… Что, разумеется, делает для меня ситуацию еще более неприятной. До этого меня увольняли лишь однажды, когда мне было 15 лет и я работала продавцом йогуртов. Так что, да, я сложно переживаю эту ситуацию».

Джулианна Мур удостоена премии «Оскар» в 2014 году за картину о болезни Альцгеймера «Всё ещё Элис». На настоящий момент последней её работой в кино является триллер Джо Райта «Женщина в окне».
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Сможете ли вы меня простить?

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Джулианну Мур уволили со съемок фильма фотографии
Джулианну Мур уволили со съемок фильма фотографии
Джулианну Мур уволили со съемок фильма фотографии
Джулианну Мур уволили со съемок фильма фотографии
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