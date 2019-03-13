«Как в параллельной реальности»: Марина Зудина о годовщине смерти мужа

На прошлой неделе состоялась премьера сериала Константина Богомолова «Содержанки»
. На красной дорожке среди других звёзд сияла и Марина Зудина
, сыгравшая в проекте жену высокопоставленного чиновника. Сама Зудина овдовела год назад, когда ушел из жизни ее муж Олег Табаков
. По ее признанию, даже спустя столько времени боль от потери не утихла.
«Чувствую себя, как в параллельной реальности
, - призналась Марина. - Да, я улыбаюсь, иногда выхожу в свет, если это связано с работой — моей или сына. Поймите, никакую потерю нельзя забыть. Можно только научиться с ней жить. До сих пор больно, когда вспоминаю ушедших в мир иной дедушек, бабушек, тетю, дядю, которые воспитывали меня. Что уж говорить о мужчине, с которым на протяжении 35 лет я была счастлива…
».
«Содержанки» - галерея женских характеров, часть из которых приятными не назовешь. Зудина призналась, что жертвой девичьих интриг ей быть не приходилось, однако окружающие всегда проявляли большой интерес к её личной жизни.
«Всегда была выше этого
, - заявила актриса. - Может, что-то и говорили за спиной, но ни в коем случае не опускалась до уровня сплетников и не хотела знать лишнее. Какие-то вещи задевали, но в целом с окружением повезло… Помню, спрашивали, как я жила до того, как мы с Олегом Павловичем официально поженились. Поверьте, все десять лет до брака ощущала себя счастливым человеком. Конечно, случались и слезы. Но все зависит от нас самих. Если хочешь видеть только плохое, так и будет. А я всегда выбирала хорошее
».