В России составили рейтинг котов-актёров

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Лайфстайл «Как в параллельной реальности»: Марина Зудина о годовщине смерти мужа Актриса поделилась своими переживаниями

Рецензии на фильмы «Покидая Неверленд»: Кумир поверженный — всё бог Документальный фильм про двух мужчин, которые рассказывают, что их в детстве растлил Майкл Джексон

Новости кино Netflix адаптирует Dragon's Dogma для телезрителей По японской игре сделают аниме-сериал.

Новости кино Мультсериал «Щенячий патруль» покажут в кинотеатрах России С 4 апреля стартует проект «Nick Jr. в кино».

Рецензии на фильмы «Середина 90-х»: Шоу Джоны Хилла Дебют известного актера очаровал всех ностальгирующих по временам скейта и MTV