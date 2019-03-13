В России составили рейтинг котов-актёров

Российский интернет-портал «Стартфильм» составил топ-10 лучших экранных котов. На первое место авторы рейтинга поставили рыжего кота по кличке Джонс из фильмов «Чужой»Ридли Скотта и «Чужие»Джеймса Кэмерона, пережившего 57-летний криогенный сон.
фото: «Чужой»
На втором месте оказался кот Орион из «Людей в черном», носивший на своем ошейнике целую галактику, а третье место было отдано безымянному коту из «Завтрака у Тиффани» - пушистому питомцу легкомысленной героини Одри Хепберн. Причем пушистый исполнитель роли последнего кота - один из самых титулованных питомцев, дважды получивший кошачий «Оскар», премию Picture Animal Top Star of the Year (Patsy).