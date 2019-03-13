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В России составили рейтинг котов-актёров

13 марта
2019 год

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13 марта 2019
Российский интернет-портал «Стартфильм» составил топ-10 лучших экранных котов. На первое место авторы рейтинга поставили рыжего кота по кличке Джонс из фильмов «Чужой» Ридли Скотта и «Чужие» Джеймса Кэмерона, пережившего 57-летний криогенный сон.

В России составили рейтинг котов-актёров
фото: «Чужой»

На втором месте оказался кот Орион из «Людей в черном», носивший на своем ошейнике целую галактику, а третье место было отдано безымянному коту из «Завтрака у Тиффани» - пушистому питомцу легкомысленной героини Одри Хепберн. Причем пушистый исполнитель роли последнего кота - один из самых титулованных питомцев, дважды получивший кошачий «Оскар», премию Picture Animal Top Star of the Year (Patsy).

В России составили рейтинг котов-актёров
фото: «Люди в черном»

Также в топ попали Катзилла из «Мышиной охоты», безымянный кот из картины «Внутри Льюина Дэвиса», одержимый Черч из «Кладбища домашних животных», кот Вито Корлеоне из «Крестного отца», Баттеркап из «Голодных игр», Мистер Бигглесворт из «Остина Пауэрса» и кот Блофельда из фильмов о Джеймсе Бонде.

В России составили рейтинг котов-актёров
фото: «Кладбище домашних животных»

Жаль, что ни один из «наших» котов в список не попал. Взять, к примеру, кота Шурика из ленты «Иван Васильевич меняет профессию», кота Бегемота из «Мастера и Маргариты» Бортко или, на худой конец, Михаила Боярского в образе кота Матвея из «Новогодних приключений Маши и Вити». Чем не лучшие коты современности?

В России составили рейтинг котов-актёров
фото: «Новогодние приключения Маши и Вити»
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В России составили рейтинг котов-актёров фотографии
В России составили рейтинг котов-актёров фотографии
В России составили рейтинг котов-актёров фотографии
В России составили рейтинг котов-актёров фотографии
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