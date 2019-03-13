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От Сахалина до Казани: Ольга Дибцева прошла краткий курс георгафии

13 марта
2019 год

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13 марта 2019
12 марта в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера третьего альманаха отечественного короткометражного кино «Русское краткое», в который вошли пять историй из разных уголков нашей необъятной Родины.

От Сахалина до Казани: Ольга Дибцева прошла краткий курс георгафии

Романтическая комедия «Светлячок» с Марией Смольниковой в главной роли была снята в Северодвинске. Музыкальный фильм «Не для речки» из Архангельска посвящен умению завязывать прочные, как морские узлы, отношения. Дежуривший на трассе казанский сотрудник ДПС, открыв багажник остановленной машины, навсегда меняет свою жизнь («Потерянный путь»). Героиня новеллы «Тамара» из Красноярска, проявляющая жесткий характер в работе, окажется беспомощной в личной жизни. Сахалинская короткометражка «В объятиях моря» в поэтической манере рассказывает историю настоящей дружбы и прощания.

От Сахалина до Казани: Ольга Дибцева прошла краткий курс георгафии
фото: Евгений Константинов и Инна Степанова

От Сахалина до Казани: Ольга Дибцева прошла краткий курс георгафии
фото: Оператор Наталья Макарова

Сборник представили - режиссеры Алиса Хмельницкая, Дмитрий Моисеев, София Сафонова и Амир Сальянов, актриса Инна Степанова, продюсеры Елизавета Стишова и Марина Макарова и многие другие создатели короткометражных фильмов, которые вошли в новый альманах.

От Сахалина до Казани: Ольга Дибцева прошла краткий курс георгафии
фото: Ольга Дибцева

От Сахалина до Казани: Ольга Дибцева прошла краткий курс георгафии
фото: Режиссер Александр Хант

От Сахалина до Казани: Ольга Дибцева прошла краткий курс георгафии
фото: Режиссер Амир Сальянов

От Сахалина до Казани: Ольга Дибцева прошла краткий курс георгафии
фото: Режиссер Софья Сафонова

От Сахалина до Казани: Ольга Дибцева прошла краткий курс георгафии
фото: Художник Ольга Юрасова
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