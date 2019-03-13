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Вспомнить всё: актёры сериала «Гранд» повторили пережитое на съёмках

13 марта
2019 год

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13 марта 2019
Телеканал «Супер» провел презентацию второго сезона сериала «Гранд», премьера которого состоится в эфире 25 марта. На несколько часов интерьеры пятизвездочного дизайн-отеля «СтандАрт» стали местом, где развернулось яркое иммерсивное шоу по мотивам сериала. Гости презентации, погрузившись в атмосферу «Гранда», смогли стать не только зрителями, но и участниками событий.

Вспомнить всё: актёры сериала «Гранд» повторили пережитое на съёмках
фото: Константин Белошапка, Мила Сивацкая и Дмитрий Грибанов

Актеры «Гранда» во главе с режиссером сериала Дмитрием Грибановым первыми проследовали за портье по извилистым коридорам отеля, побывав в прачечной, зоне СПА и винном зале. На каждой локации гостей поджидало театрализованное действо, связанное с тем или иным эпизодом из второго сезона «Гранда».

Вспомнить всё: актёры сериала «Гранд» повторили пережитое на съёмках

«Классно было сначала не понимать, что происходит, а потом неожиданно осознать, что ты уже находишься в каком-то действии. Мне очень понравилось в прачечной, актрисы молодцы, было очень забавно! В конце они устроили звуковой перформанс, который начался как какофония звуков. Мы все в него включились постепенно, каждый стал издавать какой-то шум на подручных вещах, вышло здорово!», - поделился впечатлениями Семён Трескунов.

Вспомнить всё: актёры сериала «Гранд» повторили пережитое на съёмках
фото: Константин Белошапка, Мила Сивацкая, Ольга Филимонова и Семён Трескунов

Вспомнить всё: актёры сериала «Гранд» повторили пережитое на съёмках
фото: Правила поведения в Спа-салоне

Вдоволь наигравшись, актёры рассказали о развитии своих героев во втором сезоне. Мила Сивацкая выразила надежду, что «молодежь» продолжит расти вместе с её персонажем: «Моя Ксюша, наконец-то, повзрослела и это очень классно. Нас смотрит много молодежи, и я надеюсь, что они будут взрослеть вместе с Ксюшей, наблюдать за ситуациями, которые не стоит повторять. Она попадет в любовный треугольник, но не потеряет голову, и это мне нравится».

Вспомнить всё: актёры сериала «Гранд» повторили пережитое на съёмках
фото: Мила Сивацкая с невестой

А Трескунов рассказал о разнице между собой и своим героем: «Стас - заучка, карьерист, сам себе на уме. Он проявляет снобизм и высокомерие по отношению к окружающим, и мне такие вещи не совсем были удобны, я не такой человек. Однако, есть хорошее правило: если тебе роль во всем удобна, то её не интересно играть».

Второй сезон сериала «Гранд» стартует 25 марта на телеканале «Супер».

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персоны
Константин БелошапкаДмитрий ГрибановАнжелика КаширинаМила СивацкаяСемён ТрескуновОльга Филимонова
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Вспомнить всё: актёры сериала «Гранд» повторили пережитое на съёмках фотографии
Вспомнить всё: актёры сериала «Гранд» повторили пережитое на съёмках фотографии
Вспомнить всё: актёры сериала «Гранд» повторили пережитое на съёмках фотографии
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