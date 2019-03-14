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Актёр сериала «Улица» Юрий Николаенко принял участие в шоу «Песни»

14 марта
2019 год

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14 марта 2019
Актер Юрий Николаенко, знакомый зрителям по роли участкового Соколова в сериале «Улица», принял участие в шоу «Песни» на канале ТНТ. Юрий с детства занимался музыкой и поступил в консерваторию, однако бросил учёбу ради актерской карьеры. По словам актера, он давно хотел принять участие в шоу, но не прошел прослушивание в первом сезоне: «Меня поразило, что в шоу «Песни» можно принести свой авторский материал, и он будет услышан. Я зацепился за эту идею, но меня в первый сезон не взяли. Спустя год я снова пришел на прослушивание, для которого специально за несколько дней набросал новые песни».

Актёр сериала «Улица» Юрий Николаенко принял участие в шоу «Песни»

Как выяснилось, Юрий ещё и плодовитый композитор: «Я пишу песни в стол уже много лет. А сейчас мне стало понятно, что им нужна аудитория. Раньше я мог за день набросать 5 - 6 песен, а мог и полгода ничего не писать. Вообще я с 16 лет сочинил песен 500, но в работе оставил около 100. Остальные кажутся мне незрелыми. И музыку, и тексты я писал сам. Мне нужен продюсер, который сможет меня направить в нужное русло и поможет сделать из просто хорошего трека настоящий хит. Я бы хотел, чтобы продюсеры помогли мне доработать мои песни».

Услышать сладкоголосого (наверное) Юрия можно будет 16 марта в 20. 00 на канале ТНТ.
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Актёр сериала «Улица» Юрий Николаенко принял участие в шоу «Песни» фотографии
Актёр сериала «Улица» Юрий Николаенко принял участие в шоу «Песни» фотографии
Актёр сериала «Улица» Юрий Николаенко принял участие в шоу «Песни» фотографии
Актёр сериала «Улица» Юрий Николаенко принял участие в шоу «Песни» фотографии
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