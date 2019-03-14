Актёр сериала «Улица» Юрий Николаенко принял участие в шоу «Песни»

ревью

5 молодых режиссеров о работе над фильмами в 5-ти городах России

Краткое. Русское. Свое: Почему короткометражное кино живее всех живых?

В прокат фильм выйдет 14 февраля 2020 года.

Сериал стал первым российским проектом, включенным в конкурс CannesSeries.

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