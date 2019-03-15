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«Как бы ведущая, как бы политик»: Шнуров и Собчак обменялись оскорблениями в стихотворной форме

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Краткое. Русское. Свое: Почему короткометражное кино живее всех живых?

В прокат фильм выйдет 14 февраля 2020 года.

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