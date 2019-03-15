«Как бы ведущая, как бы политик»: Шнуров и Собчак обменялись оскорблениями в стихотворной форме

Несколько дней назад Сергей Шнуров
написал очередной фельетон на злобу дня, обшутив развод Собчак и Виторгана в традиционно стихотворной форме
. В своём «произведении» Шнуров заметил, что всё, к чему прикасается Ксения Собчак
, превращается в шоу Дом-2, герои которого, как известно, круглые сутки заняты профессиональным выяснением отношений. И сам накликал на себя беду, попав под силлабо-тонический огонь со стороны многогранно одаренной Собчак. Начала Собчак вежливо
, попытавшись ещё и извлечь для себя выгоду из этого обмена любезностями. Невозможно не отметить ту грибоедовскую ёмкость, с которой Ксения (или её литературный раб) охарактеризовала деятельность Шнура в двух хлёстких строчках.
Начинаю вежливо: дорогой Серёжа,
На меня обиделся? Вроде, не похоже.
Мы ж с тобою ладили сильно, даже слишком,
Никому не гадили, и чужим бельишком
Даже если (был грешок) сильно напивались,
Кроме как для секса не интересовались.
Но читаю интернет, оказалось – опа!
Я, по твоему, умна, в смысле, «хитро*опа», Я и блогер и эм си (ты сказать умеешь),
Траги-су*а-драма-фарс в духе «ты х***шь».
Думаю, всему виной новая привычка –
В каждой бочке новостной делать стих затычкой.
Ну а я-то здесь при чём? Чем я виновата?!!
В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!
Чтоб меня при всех в лицо рифмами размазать,
Рассказать на всю страну, что я за зараза.
Ты же, Шнуров, мой кумир (как и миллионов),
Что тебе прямой эфир, ты же не Милонов!
Видят Сочи и Таймыр, Питер и Камчатка:
Я зову тебя в эфир, брошена перчатка!
Приходи на разговор, это я серьёзно.
Ты, надеюсь, не зас**шь, как когда-то Познер?
В общем, я реально жду. Ксюша. Хау-дую-ду!
Шнур ответил Ксюше вроде бы вежливым отказом
, усыпляющим бдительность ровно до предательской седьмой строки, в которой артист высмеивает все сплетни касательно романа ведущей с Константином Богомоловым
и иронизирует над его дракой
с Максимом Виторганом
. А дальше и вовсе не сдерживает откровенно оскорбительные выпады, прямо утверждая, что не готов обеспечивать Собчак рейтинги своим лучезарным присутствием на её youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Я, Ксюша, не приду, прости, конечно.
Почуял, что ли, злую западню.
Труслив я стал, да, и тут делом грешным,
Всяк понимаю, как отказом я садню.
Такой уж возраст, что не до приколов.
Не страшно от тебя стихом в торец.
Боюсь, меня отпи**ит Богомолов,
Повеса и прославленный боец.
Вокруг тебя компания на взводе,
А я что? Отмутузят сгоряча,
Истерики полно в том доме-хороводе,
Что кружится под вывеской Собчак.
Тем более теперь опять ты мама,
О чём напоминаешь месяц как,
При помощи странички инстаграмма.
Ах, да, ещё такой пустяк,
Всей хитрож***стью своей наружу,
Ты с кем угодно батлиться не прочь, -
Твоей программке очень рейтинг нужен,
Но я ничем вам не смогу помочь.
Прости, как ты умеешь. Не приду.
Прочти ещё разок послание то Ошо.*
Твой интерес насквозь. Я шлю в пи**у.
*Послание от Ошо это пОшло.
Ведь я не Пятачок, а ты не Винни Пух,
Да, мы давно с тобой уже не вместе.
Быть «феминисткой» просто для лохух,
Как «журналистом» слыть на лобном месте.
Собчак не заставила себя долго ждать и выдала очередной уморительный экспромт
, то ли нарочно, то ли случайно сравнив себя с самкой богомола.
Ты что, перепугался, друг сердечный?
Меня?!! Да посмотри! Кого тут с**ть?
«Дантес, я не приду, прости конечно» –
Так мог когда-то Пушкин написать.
Труслив ты стал, похоже, делом грешным,
Тут я бесспорно соглашусь с тобой.
Похоже, образ мачо – чисто внешний,
А возраст не даёт ввязаться в бой?
Припомни, Шнур, былые переделки,
Как ты смешил на форумах гостей!
Корпоративы рвал как Тузик грелку,
А нынче рвёшь лишь ленту новостей.
Ты раньше был ходячая крамола,
Хитами и разгулом поражал,
Теперь, увидев самку богомола,
Ты словно лист осенний задрожал.
Ещё одним вопросом огорошу.
Вот как понять такую х**ту:
Все брошенки обиделись на Ошо...
Он, Ошо, что, е**т твою мечту?
Ну ладно, бросим серого оттенки!
Спустись ко мне с небесных верхотур,
Ведь я же кандидатка в президентки,
А ты – в Совете по культур-мультур!
Всё будет клёво, чинно, без позора,
Не будет про Матильду ничего,
Тебя похвалит твой дружок Невзоров,
Как ты опять на днях хвалил его.
Серёга, приходи уже! Послушай,
Остались яйца у тебя в штанах?
Ты ищешь славы Резника Илюши –
Читать частушки на похоронах?
Услышь меня! Открой для правды ухо!
Кончай х***ю, давай уже творить
Или пи*** к Малахову! Андрюха
Про бывших звёзд умеет говорить...
Ну что, конец стишка уже подкрался.
Какой нас вывод в результате ждёт?
Друзья, похоже, Шнуров – обо***лся.
А может – нет? А может быть, придёт?...
В ответ на эти поддразнивания Шнур совсем разошёлся
и напомнил Ксюше, что она примерно никто и не произвела на свет ничего стоящего, кроме сына Максима Виторгана.
Я не следил, признаюсь, за карьерой
Твоей, за ней вообще смотреть куда?
Ты занималась всем без чувства меры,
Но где твои чуть-чуть плоды труда,
Нет ничего, совсем. Одно метание.
Чего и где, ты так сказать, рвала?
Пакетик сока быстрое питание,
На рейсе Ницца -СПб- Махачкала?
Но х*** ноги полоскать в борще?
Ах да, ты книгу написала как-то,
Но у меня, прости, хватает такта,
Чтобы о ней не вспоминать вообще.
Как личность ты, конечно, многогранна.
Но чем ты занята? Да х** тебя пойми.
Одно конкретно, - ты мать сына Виторгана,
Все остальное так невнятно, мон ами.
Как бы ведущая, как бы политик,
Как бы жена, как бы подруга,
Как бы умна и как бы аналитик,
Как бы квадрат из как бы круга.
И все, что производишь ты на свете,
Лишь шум и водородная вода.
Ах, нет, ещё забыл, конечно дети,
Детей ты любишь, это точно, да.
Стишки простые написать не в силах,
Ты их присвоила прекрасно хитро**по.
Это, конечно, тоже очень мило.
Не спровоцирует всемирного потопа.
Живи, как знаешь, ври всем и юли ты,
Пусть у тебя не будет целлюлита.
Последнее слово Ксюша решила оставить за собой, подытожив эту беспрецедентную стихотворную перепалку невнятной диффамацией, обильно пересыпаной девиантной лексикой
.
Дуэль, похоже, состоялась.
Пусть, не в эфире, а в сети,
И я, конечно оказалась
Такая «господи-прости»,
И «хитро**пая», и «дура».
Г**но метал умело Шнуров,
Сам в белом фраке и пальто.
За что ты так, Сергей? За что?!!
Мне нужен рейтинг? Здесь, Серёжа,
Ты с кем-то путаешь, похоже
Безосновательно меня,
Меня при этом и го***.
Да, твой сарказм про телевизор
Явился для меня сюрпризом:
«Не ТВОЙ го**ный водоём»?
А как мы плавали вдвоём....
В том водоёме... – позабыто?
Ты у разбитого корыта
Меня шпыняешь «Домом-2»,
Обидные найдя слова?
За что, Сергей, за что мне это?
Ведь я же «Шнуров вокруг Света»
Не поминаю, что ни день,
Как ерунду и пое**нь.
Ведь я не бью ни в глаз, ни в бровь
Словами: «Ваша «Про любовь» –
Пошлятина на постном масле,
Чьи рейтинги давно угасли»,
Не вспоминаю как скотина
Рекламочку «Х**стоина»,
Ведь то, что было, то прошло,
А злая память – западло!
По повеленью жёлтой моды
Ты нынче пишешь про разводы,
Хотя бы мог писать хиты…
Какой-то это, бл***, не ты!
Погладь шнурки, иди на сцену,
Себе и песням вспомни цену,
Пока не близок простатит,
И Ошо САМ тебя простит!
А также, может быть и я,
Ведь мы же бывшие друзья,
А может, будущие – тоже.
Пока! Подумайте, Серёжа.