Иван Ожогин: «Не доигранной останется роль Ромашова из мюзикла «Норд-ост»

Известный российский актер музыкального театра, обладатель премии «Золотая Маска» Иван Ожогин
в компании Анастасии Стоцкой
и Никиты Преснякова
19 марта в КЦ «Москвич» представит столичным зрителям мюзикл «Чайка»
. О своём герое, Чехове и других любимых драматургах артист рассказал порталу Кино-театр.ру
.
Как вы отнеслись к идее Южнокрейского режиссера Те Сик Кана и российского режиссера – постановщика Артема Каграманяна сделать «Чайку» мюзиклом?
Идея поставить мюзикл «Чайка» сама по себе очень интересная, и мне сразу же захотелось поучаствовать в этом проекте, потому что я люблю всё новое, свежее, интересное и экспериментальное. Для меня какие-то новые пути и новые решения, способы раскрытия классического материала через музыку всегда интересны.
Как бы, на ваш взгляд, сам Чехов оценил эту постановку?
Мне сложно судить о том, как бы это оценил Антон Павлович
, но, мне кажется, что то, что получилось в итоге, очень соответствует его мыслям, его настроениям, ощущениям самого спектакля, пьесы. Эта постановка абсолютно чеховская, нельзя сказать, что в нее привнесено что-то кардинальное, иное, отличающиеся от того, что закладывал великий писатель в сам материал, в саму пьесу и драматургию. Все герои достаточно традиционны, но при этом они стали музыкальны, запели, а значит заиграли новыми красками.
Кто ваш любимый драматург? В каких пьесах и ролях хотели бы себя попробовать?
Я не люблю вопросы, касающиеся выбора, всегда мучительного и сложного: любимый фильм, любимый драматург, любимая песня, любимый композитор, невозможно ответить на этот вопрос однозначно и окончательно. У меня есть ряд драматургов, с материалом которых я хотел бы соприкоснуться, поработать плотно. Попробовать себя, свое нутро, свою природу положить на этот материал. Это конечно же Шекспир, Юджин О’Нил, Чехов Антон Павлович
, у которого огромное количество замечательных, очень интересных, сложных, противоречивых произведений, пьес. Также это и Горький
, множество классиков зарубежной литературы, которые совершенно для нас с одной стороны непонятны, потому что они жили в другое время, в другом пространстве, в другой стране и государстве, при других социально-экономических условиях, но, тем не менее, они писали о тех вещах, которые всегда будут волновать каждого из нас, задевать те струны души, которые всегда звучат по-разному, независимо от времени, эпохи, настроения.
Вы не раз говорили, что хотели бы уделить больше внимания драматическим театральным работам, нежели музыкальным, это действительно так?
Я не уверен, что меня правильно поняли, когда была озвучена такая фраза. Я актер музыкального театра, но я могу играть и в драматическом. Надеюсь, что более или менее убедительно. Конечно, мне всегда хочется, чтобы мои персонажи раскрывались с разных сторон, в том числе и с музыкальной. Если есть возможность использовать музыку, пение как художественный прием для выразительности персонажа, спектакля - я всегда буду за.
Как Вам работалось с режиссером из Южной Кореи? Есть ли в его подходе к постановке что-то принципиально отличное от методов российских постановщиков или немецких, с которыми Вам тоже удалось поработать?
Корейский режиссер Те Сик Кан совершенно не тот, за которого себя выдает. Работа с ним по моим наблюдениям, по рассказам ребят, которые работали с ним чуть дольше, заключалась в сидении часами на репетициях, читки пьесы и каких- то философских разговорах на непонятном нам языке. О том, как это может быть и как должно быть по его рассуждениям, и ни к чему в итоге работа не привела. И уже только тогда, когда появился наш режиссер Артём Каграманян
, работа систематизировалась, были поставлены задачи, цели, сквозная линия, персонажи проработаны. Таким образом, мы увидели тот спектакль, который мы сейчас можем видеть.
Чем отличается работа российских режиссеров от немецких режиссеров?
Я работал несколько раз и с британскими, и американскими, и голландскими, и немецкими постановщиками, принципиальное различие в том, что это всегда очень уважительное отношение к любому человеку, который занят на постановке - будь то актер, осветитель, администратор, костюмер или гример. Всегда очень почтительное отношение. Это всегда очень скрупулезная пунктуальность, например, если репетиция должна начаться в одиннадцать, то она в одиннадцать и начнется, если репетиция должна закончиться в восемнадцать часов, то в восемнадцать часов она и закончится, независимо от того, закончена сцена или не закончена. Конечно, бывают очень незначительные и небольшие допуски по времени, иногда, но это, скорее, исключение из правил. В общем, это пунктуальность, организованность, культура общения, уважение, точное понимание того, в какой день и какую репетицию будет репетировать режиссер-постановщик. Собственно говоря, всё. Нет подробного, скрупулезного разбора роли от начала до конца, нет постановки с нуля, это работа с уже существующим спектаклем, просто перенос его на нашу актерскую органику, на нашу российскую сцену.
Расскажите о своем герое Борисе Тригорине в спектакле «Чайка».
Мне сложно рассказывать о своих героях, потому что слова это всегда образы, которые часто не раскрывают самого характера персонажа, его глубины, его болей, его конфликтов с окружающими его героями. Мой герой успешный беллетрист, писатель Борис Тригорин, который живет в этом мире, выживает. Он успешен, хорошо оплачиваем, но его карьера зависит от некоторых обстоятельств, от определенных людей. Он заслужил какое-то место в литературном мире, может быть, не такое высокое, как ему хотелось бы, но он абсолютно понимает то, что он не гений, но крепкий ремесленник, профессионал своего дела. И с этой стороны мой герой не может не вызывать какого-то определенного уважения.
Как складываются ваши взаимоотношения с кино? Интересно ли вам в кино сниматься?
Так как у меня очень большая занятость в театре, с кино мои взаимоотношения почти не складываются. У меня было несколько съемочных дней в паре-тройке сериалов, ну, собственно, этим все и ограничивается. Это, конечно, отдельная история, которой нужно заниматься, в которой нужно себя продвигать каким-то образом: договариваться о сотрудничестве с агентами, с режиссерами. У меня очень большая занятость в театре и мне этого с творческой стороны хватает, но я всегда рад предложениям, всегда открыт для всего нового. Однако сам в эту сторону активных движений принимать вряд ли буду в ближайшее время.
Ваша любимая роль?
Я люблю все свои роли, но не доигранной останется роль Ромашова из
мюзикла «Норд-ост»
. Я бы хотел её поиграть подольше, чем то количество раз, которое случилось.
Хотели бы попробовать себя в качестве режиссера? Если да, то в каком жанре?
Скорее нет, чем да. Режиссер это отдельная профессия, и для нее человек должен обладать определенными навыками, качествами. Это очень сложная, на мой взгляд, профессия, и делать что-то хуже, чем другие профессионалы, которых я уважаю, я бы не хотел, поэтому я всегда ощущаю себя больше исполнителем, чем автором чего-то нового. Вторым режиссером, ассистентом режиссера по актерским задачам, технике выполнения, может быть, по каким-то подсказкам внутренним, психологическим, стилистическим, наверно, я бы себя попробовал. Но так, чтобы создавать огромное сложное полотно, пожалуй, пока не готов, не нахожу в себе уверенности в том, что это может получиться хорошо.
А в преподавании себя видите?
Педагогика тоже отдельная профессия, для нее тоже нужны определенные навыки, как и для режиссуры. Это и очень большая ответственность – брать на себя обязательства или полномочия учить людей, актеров профессии. Может быть, когда-нибудь я к этому приду, все еще впереди.
Какой мюзикл или спектакль или фильм за последнее время, произвел на вас большое впечатление?
На меня сильное впечатление произвели: фильм «Непрощенный»
, где в главной роли сыграл Дмитрий Нагиев
, спектакль «Добрый человек из Сезуана»
в театре им. А.С. Пушкина, и зарубежный мюзикл «Color Purple»
, который игрался на Бродвее, сейчас уже закрыт этот спектакль, сошел с подмостков, но это были и потрясающая история, и воплощение и исполнение.