Иван Ожогин: «Не доигранной останется роль Ромашова из мюзикла «Норд-ост»

ревью

Бриллиант моей души: Дженнифер Лопес опубликовала фотографии с помолвки с Алексом Родригесом

В марте покажут второй сезон «Годунова»

«Как бы ведущая, как бы политик»: Шнуров и Собчак обменялись оскорблениями в стихотворной форме

Актер - о мюзикле «Чайка», плюсах работы с иностранными режиссёрами и об одной из лучших бродвейских постановок

Фестивальная колонка

Киноконтекст: Ситора Алиева – о соединении кино с YouTube и новых фестивальных тенденциях

Хиты прошлого года – от «Лета» до «Войны Анны», тенденции нынешнего – от «отцов и детей» до «женского взгляда»