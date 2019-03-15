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«На башку надень презерватив»: Продолжение поэтической склоки Собчак и Шнура

15 марта
2019 год

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15 марта 2019
Последние два дня Сергей Шнуров и Ксения Собчак развлекали публику своим поэтическим поединком в Инстаграме, выдавая рифмованные диссы со скоростью китайских пошивочных мастерских. Мы страстно желали продолжения, и оно не заставило себя долго ждать. Несмотря на то, что день назад Собчак подвела невнятный итог, объявив о завершении дуэли, Шнуров всё-таки вырвал у кандидатки в президентки право последнего слова.
Однако оказалось, что музыкант и словоблуд дал Ксюше дополнительный стимул к упражнениям в стихосложении. Спустя пару часов, правда, передумал, но было уже поздно. Собчак выложила исчезнувший с просторов Инстаграма (но сохраненный сердобольными сетевыми архивариусами) «контрольный выстрел» Шнура. И, как водится, ответила на призрачное послание очередными виршами.

«На башку надень презерватив»: Продолжение поэтической склоки Собчак и Шнура

Выстрел прозвучал довольно зычный.
Ну когда-ж ты, пупсик успокоисся?
Ведь «контрольный» - в голову обычно,
Ну а ты стреляешь ниже пояса.
Думаю, за критику простишь?
Шнуров, не по правилам играешь:
Про меня с утра хе*ню постишь,
А к обеду сам хе*ню стираешь.
Я проснулась, в ленте – ничего,
Но реальность вылезла наружу:
Выстрел был, но как бы нет его!
Типа, кто-то тихо пукнул в лужу.
Я не верю, это же фигня:
Шнуров, нешто у тебя реально
Утро начинается с меня
И с моих романов театральных?!!
«Как она? На губера идёт?»
Не иду, Серёжа, успокойся.
«Нас неугомонность бабы ждёт!»
Всё спокойно, миленький, не бойся!
Выпей водки, погляди в окно,
Старые хиты свои послушай,
Про Тинькова поснимай кино,
Абрау-Дюрсо пойди откушай.
Чем общаться мысленно со мной,
Как с ножом за мною с рифмой гнаться,
Поцелуйся с молодой женой,
Есть на свете много, чем заняться.
«Ксюша провела корпоратив!»
Мы с тобою оба там желанны.
На башку надень презерватив,
От тебя такое слышать странно.
«Значит будет вшивая возня»?
Здесь ты сформулировал удачно!
Позабудь, Серёжа, про меня
И «возни» не будет однозначно.
«Режиссёрский х**» припомнил мне?
Прямо, блин, волной по Фудзияме!
Ты решил со мной на смех стране
Стихотворно меряться х***и?
Выбор твой, не мне тебя судить
Хочешь, объясню расклад детально?
Ты меня не сможешь победить.
Мой – длиннее, он же – виртуальный.

«На башку надень презерватив»: Продолжение поэтической склоки Собчак и Шнура

Надеемся, продолжение следует.
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«На башку надень презерватив»: Продолжение поэтической склоки Собчак и Шнура фотографии
«На башку надень презерватив»: Продолжение поэтической склоки Собчак и Шнура фотографии
«На башку надень презерватив»: Продолжение поэтической склоки Собчак и Шнура фотографии
«На башку надень презерватив»: Продолжение поэтической склоки Собчак и Шнура фотографии
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