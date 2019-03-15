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«Я стою дороже»: Яна Троянова пожаловалась, что ей мало заплатили за работу в шоу «Последний герой»

15 марта
2019 год

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15 марта 2019
В начале марта на телеканале ТВ-3 стартовал перезапуск реалити-шоу «Последний герой», ведущей которого стала звезда сериала «Ольга» Яна Троянова. В этом сезоне племя актеров соревновалось с племенем экстрасенсов в битве за выживание. Ну а Троянова боролась с продюсерами шоу за профессиональную независимость.

«Я стою дороже»: Яна Троянова пожаловалась, что ей мало заплатили за работу в шоу «Последний герой»

Не так давно продюсер шоу Маргарита Брусницына рассказала, что после этого сезона боится Яну больше, чем покусавших ее на острове ядовитых змей.

«Сложно себе представить приключение страшнее, чем работать c Яной Трояновой. Многие из тех, кто сейчас здесь, меня понимают. Это было большое испытание и мы, каждую ночь рыдая в подушку, думали: «Лишь бы это того стоило». Но, поверьте, это того стоило», - призналась Брусницына.

В недавнем интервью Троянова рассказала, что ее конфликт с редакторами начался прямо в первый день съемок.

«В первый же день я почувствовала, что меня пытается «построить», наговорить в наушник форматные фразы, подкинуть вопросы, которые я должна задать участникам, то есть с моей помощью написать некий сценарий, а меня превратить в марионетку. И тогда я запретила редакторам что-либо мне диктовать и говорить, как вести проект. Я полностью включилась в процесс сама и стала выруливать каждую сцену не по сценарию, а по ситуации», - поделилась актриса.

«С первой нашей встречи продюсеры проекта говорили мне, что не хотят, чтобы ведущая нового сезона реалити-шоу была «говорящий головой». И я сразу с ними согласилась. Сейчас продакшн, наверное, уже жалеет, что со мной связался. Ну а что они хотели? Берете Троянову? Думайте своей головой! Я умею вкладываться, но и требовать умею».

«Я стою дороже»: Яна Троянова пожаловалась, что ей мало заплатили за работу в шоу «Последний герой»

Также Яна заставила продюсеров доставить на остров Палаван ее собаку, хотя сделать это было не так-то просто.

«Когда я летела на Филиппины, авиакомпания не разрешила взять ее с собой на борт. Мне сообщили, что ее примут в багажное отделение, но там не будет воздуха, и она умрет. Я сказала: «Слышь, ты как со мной разговариваешь, ты про кого мне сейчас сказала слово «умрет»?» Конечно, у меня сразу ор начался, истерика, и я сказала, что лечу обратно в Россию. Продакшн тут же поднял вопрос с вертолетом. Вот почему всего нужно шантажом добиваться? Я же прекрасно понимала, что слова про возвращение в Россию - это шантаж. Также я понимала, что, если поддавить, вопрос решится. Почему я переживаю из-за этих вертолетов? Потому что бюджеты маленькие, я здесь работаю не за свой гонорар - я стою дороже. Единственным моим условием была собака. Так что сорян, нечего брать ведущую с собачкой», - заявила Троянова.
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«Я стою дороже»: Яна Троянова пожаловалась, что ей мало заплатили за работу в шоу «Последний герой» фотографии
«Я стою дороже»: Яна Троянова пожаловалась, что ей мало заплатили за работу в шоу «Последний герой» фотографии
«Я стою дороже»: Яна Троянова пожаловалась, что ей мало заплатили за работу в шоу «Последний герой» фотографии
«Я стою дороже»: Яна Троянова пожаловалась, что ей мало заплатили за работу в шоу «Последний герой» фотографии
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