Натали Портман запускает онлайн-курс по актерскому мастерству

37-летняя актриса Натали Портман решила поделиться своим опытом с другими и запустила свой Интернет-курс по актерскому искусству.
За 20 занятий все участники прослушают курс авторских лекций Портман, выполнят ряд специальных заданий и подготовят отчетное видео, в котором продемонстрируют, чему они научились. Особый акцент актриса собирается сделать на проработке образа героя, его характера и мотивов поступков.
«Твоя работа - вообразить жизнь кого-то другого. Это то, что мы делаем. На протяжении двух часов разделяем со зрителями переживаниями чьей-то жизни. Это акт эмпатии», - пояснила Портман.
Также Натали поделится личными секретами перевоплощения и расскажет несколько лайфхаков «выживания» на съемочной площадке. Стоимость курса – приблизительно 7 000 рублей.
«Будь свободен, делай ошибки, пробуй себя в разных вещах», - говорит Натали Портман в рекламе своего курса.
Сама актриса призналась, что сама она не занималась актерским мастерством в драмкружках, но зато многому научилась на съемочной площадке.
«Я не посещала традиционные драматические кружки. Я проработала в индустрии 25 лет, так что обучалась, практикуясь. Я собрала вместе все, что помогает мне, и теперь хочу поделиться этим».