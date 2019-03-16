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Натали Портман запускает онлайн-курс по актерскому мастерству

16 марта
2019 год

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16 марта 2019
37-летняя актриса Натали Портман решила поделиться своим опытом с другими и запустила свой Интернет-курс по актерскому искусству.

Натали Портман запускает онлайн-курс по актерскому мастерству

За 20 занятий все участники прослушают курс авторских лекций Портман, выполнят ряд специальных заданий и подготовят отчетное видео, в котором продемонстрируют, чему они научились. Особый акцент актриса собирается сделать на проработке образа героя, его характера и мотивов поступков.

«Твоя работа - вообразить жизнь кого-то другого. Это то, что мы делаем. На протяжении двух часов разделяем со зрителями переживаниями чьей-то жизни. Это акт эмпатии», - пояснила Портман.

Натали Портман запускает онлайн-курс по актерскому мастерству

Также Натали поделится личными секретами перевоплощения и расскажет несколько лайфхаков «выживания» на съемочной площадке. Стоимость курса – приблизительно 7 000 рублей.

«Будь свободен, делай ошибки, пробуй себя в разных вещах», - говорит Натали Портман в рекламе своего курса.

Натали Портман запускает онлайн-курс по актерскому мастерству

Сама актриса призналась, что сама она не занималась актерским мастерством в драмкружках, но зато многому научилась на съемочной площадке.

«Я не посещала традиционные драматические кружки. Я проработала в индустрии 25 лет, так что обучалась, практикуясь. Я собрала вместе все, что помогает мне, и теперь хочу поделиться этим».

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Натали Портман запускает онлайн-курс по актерскому мастерству фотографии
Натали Портман запускает онлайн-курс по актерскому мастерству фотографии
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